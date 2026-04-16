Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu!
Tunceli'de Munzur Çayı'nda bir kadına ait cansız beden bulundu. Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı
Giriş: 16 Nisan 2026 - 09:21
AA'da yer alan habere göre Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde kadın cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
