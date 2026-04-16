Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu!

Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri!

Kahramanmaraş'ta, şehir merkezindeki bir Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekilperi sevk edildi. Olayda yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye özel harekat birimleri de sevk edildi. (DHA)