Murat Başoğlu: Yurt dışı yasağımı kaldırın

Eski eşi Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sonra serbest bırakılan Murat Başoğlu’na Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurtdışına çıkma yasağı konuldu. Yasağın kaldırılması için mahkemeye talepte bulunan Başoğlu, Amerika’da yeni bir hayat kurmak istiyor