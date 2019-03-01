BKM, bir filmin hem sinema salonlarında hem de dijital platformda olması durumunun sinema salonu işletmecileriyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sadece 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'na özgü bir durum olduğunu belirterek diğer bütün filmlerinin sadece sinema salonlarında olacağını açıklamıştı. 'Öldür Beni Sevgilim', yaşanan tartışmalardan sonra izleyiciyle sadece sinema salonlarında buluşacak olan ilk BKM filmi olması özelliğine sahip.

'Öldür Beni Sevgilim'in bir diğer özelliği de 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'ndan sonra gösterime girecek olan ilk BKM filmi olması. Malum, sinema salonlarında gösterimde olduğu sıralarda BKM'nin 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı dijital platformda da yayınlaması tartışmalara yol açmıştı.

'Öldür Beni Sevgilim', bir anda yüklü paraya sahip olan 'Okan' ile 'Demet'in başına gelenlerle kahkahalar attıracağı izleyiciler için bir ayna da olacak. BKM yapımı filmi Şenol Sönmez yönetirken Murat Boz ile Seda Bakan'a Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Dilşad Şimşek, Ali Yoğurtçuoğlu ve Yosi Mizrahi eşlik etti.

'Öldür Beni Sevgilim'... Murat Boz ile Seda Bakan 'ın başrollerini paylaştığı film, 'Milli Piyango'dan yüklü miktarda para çıksa ne yaparsınız, neler satın alırsınız?' ile 'Parayla saadet olur mu?' sorularını bugünden itibaren beyazperdeye aksiyon sahneleriyle bezeli komedi tarzında yansıtacak.

'Parayla saadet olur mu?' İnsanoğlu, bu soruyu ilk ne zaman sordu bilinmez ama ilk sorulduğu günden bu yana cevabı herkes için aynı; 'Tabii ki olur.'

Proje, Murat Boz ile Seda Bakan'ın başrolleri paylaşma hayali üzerine geliştirilmiş.

Yapımcı Necati Akpınar ile yönetmen Şenol Sönmez'in hayali gerçek olunca da ortaya 'Öldür Beni Sevgilim' çıkmış.

'Öldür Beni Sevgilim', Murat Boz'un kariyerinin 5'inci, Seda Bakan'ın ise 7'nci filmi.

Bir yapımda ilk kez birlikte çalıştılar.

Filmi izlerken bir ara Kemal Sunal'ı gördüm sanki.

Murat Boz, sahnelerin birinde öyle bir Kemal Sunal taklidi yaptı ki...

Ustaya saygı niteliğindeydi.

'Öldür Beni Sevgilim'de;

Murat Boz, oyunculuk yapısına yeni tuğlalar eklemiş.

Kameranın karşısında kendine olan güveni ve ödevine ne ölçüde çalıştığı beyazperdeye 'Keyif verici' olarak yansıyacak.

Seda Bakan ise son yıllarda neden çokça tercih edilen kadın oyuncu olduğunun altını bir kez daha çizmiş.



Bundan sonra;

Farklı türlere de göz kırpmak isterlerse...

O fırsat verilirse...

Kaygan zemin üzerindeki sinema sektörü adımlarını istikrarlı atarsa...

Murat Boz ile Seda Bakan, isim beratlarını sinema kütüğüne çakar.

Açelya Topaloğlu ile Özgür Emre Yıldırım...

Açelya Topaloğlu; 'Demet'in, Özgür Emre Yıldırım ise 'Okan'ın yakın arkadaşını canlandırdı.

Bir çiftin başına gelen komikliklerin tamamlayıcısı olarak izleyiciye, 'Böyle arkadaşlar düşman başına bile değil' dedirtecekler.

Seda Bakan'ın iki heyecanı aynı tarihe denk geldi.

Yeni sinema filminin gösterime gireceği günlerde hamile olduğunu öğrendi.

Murat Boz ile Seda Bakan,Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevaplandırdı;

'Öldür Beni Sevgilim'in hangi özellikleri size 'ben bu işte olayım' dedirtti?

Murat Boz: Cezbetmesinin başlıca sebeplerinden biri farklı bir film olması. Bu senaryo, bu anlatım şekli sinemada yeni. Senaryoyu ilk okuduğumda 'Bu film acaba bir kara komedi mi, kim kimi öldürüyor?' dedim. Ama bu film bir kara komedi değil. İçinde macera unsurlarının da yer aldığı komedi filmi. Beni cezbeden noktası, senaryonun farklı bir dille başka bir yerden bir ilişki fotoğraflamasına sahip olmasıydı. İlişkiler içerisinde yaşananları komik bir dille başka bir taraftan, başka bir pencereden gösteren bir film oldu. Herkesin kendisinden parçalar bulacağına eminim.

Seda Bakan: Evet, herkes kendisinden parçalar bulacak. Çünkü karakterler çok gerçek. Macera dolu komedi filmi...

Filmde piyangondan gelen yüksek miktardaki paranın bir çiftin başına ne işler açtığını görüyoruz. Siz, bir anda yüksek miktarda paraya sahip olsanız ne yaparsınız?

Seda Bakan: Aslında beni çok kötü etkiler. O kadar çok parayı dağıtamazsın. Dağıt dağıt nereye kadar? Herkese dağıttın. Haydi bakalım, yine kaldı para...

Yaşamınızı ne ölçüde değiştirir?

Seda Bakan: Direk bu röportajı terk ederim. Bana bay bay... Şaka yapıyorum tabii ki :)) Sanıyorum özel uçağıma atlayıp, nereye gideceğimi şaşırırdım.

Murat Boz: Benim genel olarak şöyle bir düşüncem var; evet bir paranın insanın hayatındaki gerekliliğini hiçbirimiz yadsıyamayız ama başlı başına kişilerin bireysel mutlulukları için bir araç olmadığına inanıyorum. Öyle görüyorum. Bence ne kadar para o kadar sorun. Elbette parayı nasıl değerlendireceği de insanın kendisine kalmış. Söylemek istediğim şu; paranın varlığı ille de mutlu olmak için yeterli değil. Mutluluk için paranın varlığı değil, nasıl kullanıldığı önemli...

Seda Bakan: Para, tek başına mutluluk sağlamaz. Ama parasız da mutlu olamazsın. 'Kafam şu an çok karıştı' dermişim. Parayla mutlu olmak paranın kullanım dengesiyle ilgili.

Murat Boz: İnsanın hayatını devam ettirmesi, insani şartlarda yaşayabilmesi adına bir para kazanabiliyor olması durumu bence yeterli. Onun dışında paranın insana duygusal ya da psikolojik kazançlar sağladığını söyleyemem. Parasızlığın da ayrı bir derdi var ama para sorunların çözümü için başlı başına bir etken değil.

Seda Bakan: Allah, sağlık huzur versin. Bu film parası olan için de olmayan için de keyifle izlenebilecek, paranın ne olması, ne olmaması gerektiğini gözler önüne serecek ögelerle bezeli. Senaryonun bu alana hizmet edeceğine çok inandım. 'Piyangodan para çıksa ne yaparız?' sorusunu sormayan var mıdır? Bu nedenle 'Öldür Beni Sevgilim', çok gerçekçi bir film.

Murat Boz: Parasız da olmayacağını hepimiz biliyoruz. Kapitalist düzenin olmazsa olmazı paradır. Bu nedenle para elbette gerekli ama sadece maddiyat odaklı yaşamanın aslında hayatı kaçırmak olduğunu da bilmeliyiz. Paranın anlamı insanın kişisel gelişimini ne ölçüde etkileyeceğiyle orantılı. İşin özü şu; para gerekli ama filmimizde olduğu gibi bir ilişkiyi kurtarmaya, mutlu olmaya yeter mi? Bence insanoğlunun parayla olan ilişkisindeki asıl başarı, mutluluk vagonlarından oluşan hayat treninin peşinden koşarken ayağımıza takılmasına engel olmaktır. Veya kalp gözlerimize perde indirmesine engel olmaktır.

Seda Bakan: Birbirini seven bir çiftin hayatı iki farklı şekilde algılaması sonucu yaşanan sorunlar parayla çözülür mü? 'Öldür Beni Sevgilim'de...

Filmde Kemal Sunal gördüm sanki...

Murat Boz: 'Okan'ın yapmış olduğu bir Kemal Sunal taklidi o. Ben Kemal Sunal ile Şener Şen'e büyük hayranlık duyarım. Toprağı bol, mekânı cennet olsun. Onlar bizim çok büyük değerlerimiz. Onlar gibisi gelmedi, gelmez de. Şener Şen'e Allah uzun ömür versin. Başımızın tacı, üstadımız. Hâlâ onların filmlerini izleye izleye devam ediyoruz...

Seda Bakan: Bu günlere onların sayesinde geldik.

Murat Boz: Öyle filmler daha da yapılamaz. Yeşilçam'ın ayrı bir tadı vardı.

Yeşilçam için söylediklerinizin 30 yıl sonra bugünler için söylenmesi için neler yapıyorsunuz?

Seda Bakan: Duygu yüklü komedi filmi yaptık. Filmin bir tadı, samimiyeti var. Komedi, her filmde olmayabiliyor. Samimiyet kaybedilebiliyor.

Murat Boz: Bence burada anahtar olan şu; işi sevmek... Yapılan iş sevildiği, ona değer verildiği ve saygı duyulduğu sürece ortaya her zaman iyi işler çıkar. Biz de bu disiplinle izleyiciye keyif verecek, hayatlara dokunacak ve geleceğe taşınacak filmler çekme çabasındayız.

Seda Bakan ile çalışmak nasıl?

Murat Boz: Kendimi şanslı hissediyorum. Seda'nın işine aşkla sarılmasına, disiplinli çalışmasına ve özverisine en başından beri şahit oldum. İşine olan saygısı, oyunculukla arasındaki aşk benim şansım oldu. Seda'nın fikirleri benim için her zaman çok değerlidir.

Murat Boz ile çalışmak nasıl?

Seda Bakan: Yapımcımız ve yönetmenimiz 'Öldür Beni Sevgilim' için Murat ile beni hayal etmiş. Bu hayal de elbette çok kıymetli. Murat, rol almayı kabul etmediği takdirde filmin çekilmeyeceğini söylediler. Murat ile çalıştığım için acayip mutluyum. Murat'ın başka bir algısı var. Murat bir pop star olmasının yanı sıra tam donanımlı profesyonel bir oyuncu.

Murat Boz: Teşekkür ederim kuzum, sağ ol. Tabii diğer oyuncu arkadaşlarımız da çok değerli. Özgür Emre Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek, Ali Yoğurtçuoğlu, Seda Güven... Bu arkadaşlarımız da gerçekten çok büyük emek sarf ettiler. Ve tabii ki yönetmenimiz Şenol Sönmez, yapımcımız Necati Akpınar. Yapım şirketimiz BKM, elimizi sıcak sudan soğuk suya sokturmadı. Bütün imkanlarını seferber etti. Birlikte güzel bir filme imza attık. Bütün ekip çok özverili çalıştı. Herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiği bir film oldu.

Müzisyen menşeli biri olduğun halde 3 yıl içinde 4 filmde rol aldın. Filmlerinin toplam izleyici sayısı 4.515.885... Ne hissediyorsun?

Murat Boz: Müzisyenliğimle ile oyunculuğumun birbirini beslediğini, birbirlerine yeni kapılar açtığını söyleyebilirim. Her filmimde yeni bir şarkım var. Dolayısıyla hiçbir zaman müziği bir kenara bırakmıyorum. Filmlerde müziğimi izleyiciyle ve dinleyiciyle buluşturuyorum. Filmler, bana ayrıca müzik yapma fırsatı veriyor. Bu fırsatı 'Öldür Beni Sevgilim' de verdi. Hissettiklerim şu; yapımcıların teklifleri, izleyicilerin ilgisi her yeni filmde oyunculuğa duyduğum aşk ve açlık oranını daha da yükseltiyor. Bana duyulan güvenin ve gösterilen sevginin karşılığını verebilmek için elimden gelenden daha fazlasını yapabilmenin peşindeyim.

'Öldür Beni Sevgilim'de bolca aksiyon sahneleri de var. O sahnelerde zorluk yaşadınız mı?

Murat Boz: Kolay olmadı.

Seda Bakan: Hiç kolay olmadı tabii. İkimiz de tribe girdik.

Murat Boz: Benim yükseklik korkum var. Ama film için yamaç paraşütü yaptım. Üstüne para verseler yapmayacaklarımı 'Öldür Beni Sevgilim' için seve seve yaptım. Bundan sonra kendi hayatımda yapar mıyım? Asla... Film için yaptım, film için yaparım.