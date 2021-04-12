Şarkılar Bizi Söyler programı konukları sosyal medyadnın gündeminden düşmüyor. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler kouklarından biri olan Murat Dalkılıç araştırılıyor. Özellikle özel hayatındaki hareketlilikle sık sık magazin gündeminde yer bulan Murat Dalkılıç kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Dalkılıç şarkıları...

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tam adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. İzmir'de doğdu ve üniversite öncesi eğitimini Aydın'da tamamladı. Başta basketbol odaklı bir kariyerin peşine düşmeyi hedeflerken daha sonradan fikir değiştirerek müzik odaklı bir kariyer yakalamayı amaçladı ve çeşitli küçük işletmelerde sahneye çıktı. Üniversiteyi Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi görerek tamamladı.

2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Bu çalışmalara dahil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'de çeşitli müzik listelerine girdi.

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde oynadı.

MURAT DALKILIÇ ALBÜMLERİ

Merhaba (2010)

Bir Güzellik Yap (2012)

Daha Derine (2014)

Epik (2016)

Afeta (2019)

MURAT DALKILIÇ DİZİ VE FİLMLERİ