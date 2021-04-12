Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Dalkılıç şarkıları...

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Murat Dalkılıç araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 7. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Dalkılıç şarkıları...

Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Dalkılıç şarkıları...

Şarkılar Bizi Söyler programı konukları sosyal medyadnın gündeminden düşmüyor. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler kouklarından biri olan Murat Dalkılıç araştırılıyor. Özellikle özel hayatındaki hareketlilikle sık sık magazin gündeminde yer bulan Murat Dalkılıç kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Dalkılıç şarkıları...

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tam adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. İzmir'de doğdu ve üniversite öncesi eğitimini Aydın'da tamamladı. Başta basketbol odaklı bir kariyerin peşine düşmeyi hedeflerken daha sonradan fikir değiştirerek müzik odaklı bir kariyer yakalamayı amaçladı ve çeşitli küçük işletmelerde sahneye çıktı. Üniversiteyi Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi görerek tamamladı.

2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Bu çalışmalara dahil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'de çeşitli müzik listelerine girdi.

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde oynadı.

MURAT DALKILIÇ ALBÜMLERİ

Merhaba (2010)
Bir Güzellik Yap (2012)
Daha Derine (2014)
Epik (2016)
Afeta (2019)

MURAT DALKILIÇ DİZİ VE FİLMLERİ

YılYapımRolNotlar
2014Sil BaştanMurat DalkılıçBaşrol
2016Bizans OyunlarıMuhterisBaşrol
2018Dünya HaliBaşrol
2020Menajerimi AraMurat DalkılıçKonuk Oyuncu

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sultan Melikşah kimdir? Sultan Melikşah eşleri kim? Sultan Melikşah biyografisi
BİYOGRAFİSultan Melikşah kimdir?
Ferman Akgül kimdir? Ferman Akgül kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ferman Akgül şarkıları ve hayatı
BİYOGRAFİFerman Akgül kimdir?
Ufuk Yıldırım kimdir? Ufuk Yıldırım kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ufuk Yıldırım şarkıları...
BİYOGRAFİUfuk Yıldırım kimdir?
Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Erdem şarkıları...
BİYOGRAFİMehmet Erdem kimdir?
Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
BİYOGRAFİAleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Survivor Dora kimdir? Survivor Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora hakkında bilgiler
BİYOGRAFİSurvivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli?
Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, nereli? Serenay Sarıkaya'dan Haldun Demirhisar açıklaması
BİYOGRAFİHaldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hakan Ural kaç yaşında? Hakan Ural kimdir?
BİYOGRAFİHakan Ural kimdir?
Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında? Arif Güloğlu hastalığı ne?
BİYOGRAFİArif Güloğlu kimdir?
Uğur Şahin kimdir? Uğur Şahin kaç yaşında?
BİYOGRAFİUğur Şahin kimdir?