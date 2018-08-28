Murat Kekilli: Köyde çıkarsız samimiyet ve dostluklar var
28.08.2018 - 13:18 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Yorumladığı şarkılarla kendine has bir hayran kitlesi yaratan Murat Kekilli'den 'köy' itirafı geldi. Yaz tatilini Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir yaylasında geçiren Murat Kekilli, "İnsanlar tatil için Ege ve Akdeniz'i tercih ederken ben köyümü tercih ediyorum. Burada çıkarsız samimiyet ve içten dostluklar var" diyerek şehir hayatından uzaklaşmak istediğini itiraf etti
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Habertürk'ün haberine göre; köy hayatının önemine vurgu yapan ünlü şarkıcı, "Köyde çıkarsız samimiyet ve içten dostluklar var. Çocukluğumdan bugüne gelen birikmiş anıların burada tazelenmesi var. Trafik ve gürültü yok çokça huzur var" deyip ekledi: "Buraya geldiğim zaman kendimi felsefik ve duygusal açıdan yenilenmiş hissediyorum.Burada beynimden süzülen cümlelerde, gitarımın telinden çıkan akustik ve nağmeler bile farklı. Burası adeta insanın ruhunu besliyor."
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İnsanların tatil tercihlerinin benzer bölgeler olduğunun altını çizen Murat Kekilli, "İnsanlar tatil zamanı geldiğinde genelde Ege ve Akdeniz’e gidiyorlar. Ben ise çocukluğuma dönüp mahalle kültürünün hala yoğun hissedildiği insan ilişkilerinin dijital ortamlardan biraz olsun uzaklaşıp bire bir diyalogların kurulduğu Tekir ve Pozantı diyarlarını tercih ediyorum" şeklinde konuştu.
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İstanbul'a döndüğümde kendimi ruhsal ve fiziksel anlamda yenilenmiş hissettiğini belirten ünlü şarkıcı, "Yaşam felsefem olarak da doğal yaşamayı tercih eden bir karaktere sahibim. Burada yoğun kitap okuma fırsatım oluyor.Çocukluğumun yaz ayları burada geçti.Bütün masumiyeti ve doğallığı ile içime işleyen Toroslar'dan asla kopmadım. Çünkü bu bölge ile aramda bir kan bağı varmış gibi hissediyorum" dedi.
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Ünlü şarkıcı vaktinin büyük bir bölümünü kendi elleriyle diktiği meyve ve ceviz ağaçlarıyla uğraşarak geçirdiğini ifade ediyor.
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Murat Kekilli, "Çoğu kez sokaklarda insanlarla kucaklaşarak sevgiyi ve samimiyeti paylaşmanın hazzını yaşıyorum" sözleriyle doğanın ve köy yaşamının kendisine verdiği huzuru özetliyor.
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