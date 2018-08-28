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İstanbul'a döndüğümde kendimi ruhsal ve fiziksel anlamda yenilenmiş hissettiğini belirten ünlü şarkıcı, "Yaşam felsefem olarak da doğal yaşamayı tercih eden bir karaktere sahibim. Burada yoğun kitap okuma fırsatım oluyor.Çocukluğumun yaz ayları burada geçti.Bütün masumiyeti ve doğallığı ile içime işleyen Toroslar'dan asla kopmadım. Çünkü bu bölge ile aramda bir kan bağı varmış gibi hissediyorum" dedi.