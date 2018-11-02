Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Rusya'da temsilcilik açılışının stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Uyar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik noktalar olarak konumlandırdığı Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika'da teşkilatlanmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini, bu doğrultuda Çin'de 4 farklı eyalette temsilcilik açtıklarını, şimdi de Rusya’da temsilcilik açarak MÜSİAD ve Türkiye adına önemli bir adım attıklarını bildirdi.
İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin olumlu seyrettiğini, buna rağmen ticaret hacminin aynı seviyede olmadığını belirten Uyar, iki ülke arasında çok büyük bir ticari potansiyel bulunduğunu, bu potansiyelin süratle rakamlara yansıması noktasında çok çalışılması gerektiğini kaydetti.
Uyar, 2017 yılında ticaret hacminin yüzde 37,2 artarak 21,6 milyar dolar seviyesine çıktığını, bu yılın ocak-haziran döneminde ise ticaret hacminin 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artış gösterdiğini bildirdi.
"TEMSİLCİLİK TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE KATKI SUNACAK"
İbrahim Uyar, tüm bu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu belirterek, Rusya'nın başkenti Moskova'da açılan temsilciliğin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çok önemli katkılar sunacağını kaydetti.
Uyar, yaklaşık 2 ay önce Rusya’ya giderek ülkenin en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile MoU anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, "Tüm bu çalışmalar Ticari Diplomasi vizyonunun bir sonucu." ifadesini kullandı.
MÜSİAD Rusya Temsilcisi olarak göreve başlayan Mefail Deribaş da iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
İlk iş olarak, Rusya'daki resmi kuruluşlar, tüm ticaret odası ve iş adamı dernek başkanlarını ziyaret edeceğini bildiren Deribaş, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve artan ticaret hacminin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.
Deribaş, MÜSİAD Rusya Temsilciliği olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini aktardı.
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