AA

MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Olağan genel kurulu sonucu MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu.

MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu; Mahmut Asmalı, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar'dan oluştu.

Yeni yönetim kurulunun yedek üyeleri arasında ise; Osman Nuri Önügören, Selim Sar, Süleyman Tarakçı, Esra Kaftancıoğlu, Muharrem Ahmet Yüksel, Yunus Kartal, Yasin Emre Ertemel, Halit Kerim, Ali Gökhan Er, Fahrettin Oylum, Ünsal Sözbir, Ömer Karatemiz, Osman Özdemir, Mücahid Yıldız, Faruk Güzeldere, Cemil Yüksekdağ, Mehmet Metin Korkmaz, Halil Köklü, Fatih Canpolat, Fatih Altunbaş, Murat Altuğ Karataş, Hüseyin Sarpkaya, Mazlum Engin Akdağ, Murat Kundak ve İsmail Somalı yer aldı.

Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "31. yılımızı geride bırakırken, Türkiyemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir oyuncu olmasında, MÜSİAD'ımız çok önemli bir görev üstlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm genel başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı şube yönetimlerimize, tüm üyelerimize ve emektar çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Asmalı, "MÜSİAD olarak, yurtiçinde 81 ilimizde 89 şubeyle, yurtdışında 95 ülkede 200’ün üzerindeki irtibat noktasında toplam 11 bini aşkın üyesi, yaklaşık 60 bin şirketten oluşan ekonomik büyüklüğü ile dün olduğu gibi bugün de bu atılımın en büyük destekleyicisi ve paydaşı olacağız. " şeklinde konuştu.

MAHMUT ASMALI KİMDİR?

MÜSİAD’ın yeni başkanı Mahmut Asmalı’nın kariyeri başarılarla dolu. Akyapı’nın sahibi olan Asmalı, 1967 Rize / Pazar doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Asmalı, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Saha Mühendisi olarak başladığı meslek hayatının 1989-1998 yılları arasında birçok başarılı projeye imza atarak, özel sektörde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1998 yılında ise çalıştığı şirketten ayrılarak mühendis bir arkadaşı Hüseyin DİNÇEL ile birlikte Akyapı İnşaat’ı kurdu. 1998 yılında ise Hüseyin Dinçel’le birlikte Akyapı’yı kurdu. Akyapı; 23 yıldır fabrikalardan toplu konutlara, sanayi sitelerinden alışveriş merkezlerine, hastanelerden okullara kadar inşaat sektörünün her alanında projeler gerçekleştirdi. Şirket, yeni projeleriyle de faaliyetlerine devam ediyor. Asmalı, 2009 yılında Türkiye İktisadi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü.