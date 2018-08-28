elon musk
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Musk bir davayı kazandı ama sırada yenileri var

Bir davayı kazandı ama sırada yenileri var

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın başı hakkında açılan davalar nedeniyle dertte. Bu davaların birinden beraat eden elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Musk aleyhine, günde 5 bin üretim adedini tutturamayan Model 3 hakkında hissedarları yanılttığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Şimdilik rahat bir nefes alan Tesla'nın CEO'su hakkındaki diğer dava ve soruşturmalar ise devam ediyor

28.08.2018 - 18:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Son günlerde hakkında açılan davalar ile sık sık gündeme gelen ünlü girişimci Elon Musk, söz konusu davaların birinden beraat etti. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, söz konusu davanın konusu Tesla'nın büyük umutlar bağladığı otomobili Model 3.

ABD'li milyarderin kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları, Musk'ın kendilerini Model 3'ün üretimi konusunda yanılttığı iddiası ile mahkemeye başvurmuştu. San Francisco'da görülen mahkemenin yargıcı ise, söz konusu 'menkul kıymet dolandırıcılığı' iddiasını reddetti.

Yapılan açıklamada, hisse sahiplerinin Tesla'nın üretim hedeflerinin gerisinde kaldığını iddia etmelerine rağmen, federal menkul kıymet yasalarına göre şirketlerin hedeflerine ulaşamadıkları için cezalandırılmadığı ifadesi yer aldı.

500 BİN ÖN SİPARİŞ ALMIŞTI

Tesla, kitleler için üretilen 'uygun fiyatlı' Model 3 için geçen yıl 500 bin adet ön sipariş toplamayı başarmıştı. Fakat, yatırımcıların ve markanın büyük umutlar bağladığı otomobil üretim hedeflerini yakalayamayınca, alınan siparişlerin büyük bölümü geri çekildi.

Gelişmeler üzerine, şirket hissedarları Musk’un haftada 5 bin Model 3 üretim hedefinin gerçeği yansıtmamasına rağmen, şirket hisselerinin 2017 Kasım ayına kadarki 18 aylık dönem içinde şişirildiğini iddia etmeye başladı. Öyle ki, söz konusu dönemde şirketin hisse değeri yüzde 62 arttı.

ATTIĞI TWİT BAŞINA BELA OLDU

Musk'ın asıl başını ağrıtacak dava ise henüz sonuçlanmadı. 10 yıl önce halka arz edilen Tesla'yı, hisselerini 420 dolar karşılığında satın alarak borsadan çekmek istediğini duyuran Elon Musk hakkında yürütülen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) soruştuması sürüyor. Sonradan bu isteğinden vazgeçtiğini yine Twitter hesabından duyuran duyuran Musk'ın açıklamasının "şirketin hisse değerini artırmak için bir araç olarak yapıldığı" iddiası soruşturuluyor.

Soruşturmanın yanı sıra, Tesla'nın iki yatırımcısı da Elon Musk'ın tweet'lerini mahkemeye taşıdı. Yatırımcılar, şirket hisselerinin değerinde ani artışa yol açan açıklamanın, menkul kıymetler piyasalarını düzenleyen federal kanunlara aykırı olduğunu savunurken, şirketin hisselerindeki düşüşten kazanç sağlamak amacıyla açığa satış yapanların da zarara uğradıklarını iddia ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.