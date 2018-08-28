Son günlerde hakkında açılan davalar ile sık sık gündeme gelen ünlü girişimci Elon Musk, söz konusu davaların birinden beraat etti. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, söz konusu davanın konusu Tesla'nın büyük umutlar bağladığı otomobili Model 3.

ABD'li milyarderin kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları, Musk'ın kendilerini Model 3'ün üretimi konusunda yanılttığı iddiası ile mahkemeye başvurmuştu. San Francisco'da görülen mahkemenin yargıcı ise, söz konusu 'menkul kıymet dolandırıcılığı' iddiasını reddetti.

Yapılan açıklamada, hisse sahiplerinin Tesla'nın üretim hedeflerinin gerisinde kaldığını iddia etmelerine rağmen, federal menkul kıymet yasalarına göre şirketlerin hedeflerine ulaşamadıkları için cezalandırılmadığı ifadesi yer aldı.

500 BİN ÖN SİPARİŞ ALMIŞTI

Tesla, kitleler için üretilen 'uygun fiyatlı' Model 3 için geçen yıl 500 bin adet ön sipariş toplamayı başarmıştı. Fakat, yatırımcıların ve markanın büyük umutlar bağladığı otomobil üretim hedeflerini yakalayamayınca, alınan siparişlerin büyük bölümü geri çekildi.

Gelişmeler üzerine, şirket hissedarları Musk’un haftada 5 bin Model 3 üretim hedefinin gerçeği yansıtmamasına rağmen, şirket hisselerinin 2017 Kasım ayına kadarki 18 aylık dönem içinde şişirildiğini iddia etmeye başladı. Öyle ki, söz konusu dönemde şirketin hisse değeri yüzde 62 arttı.

ATTIĞI TWİT BAŞINA BELA OLDU

Musk'ın asıl başını ağrıtacak dava ise henüz sonuçlanmadı. 10 yıl önce halka arz edilen Tesla'yı, hisselerini 420 dolar karşılığında satın alarak borsadan çekmek istediğini duyuran Elon Musk hakkında yürütülen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) soruştuması sürüyor. Sonradan bu isteğinden vazgeçtiğini yine Twitter hesabından duyuran duyuran Musk'ın açıklamasının "şirketin hisse değerini artırmak için bir araç olarak yapıldığı" iddiası soruşturuluyor.

Soruşturmanın yanı sıra, Tesla'nın iki yatırımcısı da Elon Musk'ın tweet'lerini mahkemeye taşıdı. Yatırımcılar, şirket hisselerinin değerinde ani artışa yol açan açıklamanın, menkul kıymetler piyasalarını düzenleyen federal kanunlara aykırı olduğunu savunurken, şirketin hisselerindeki düşüşten kazanç sağlamak amacıyla açığa satış yapanların da zarara uğradıklarını iddia ediyor.

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