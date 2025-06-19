Muslera'dan yıllar sonra gelen itiraf!

"OKAN BURUK ÇOK İYİ BİR HOCA"

Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.