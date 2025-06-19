Muslera'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2011'de geldiği Galatasaray'dan bu sezon sonunda rekorlarla ayrılan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılardaki günlerine dair değerlendirmelerde bulunarak Türkçe röportaj verdi.
14 yıllık Galatasaray kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların Youtube hesabına Türkçe röportaj verdi.
38 yaşındaki file bekçisi Muslera, hem Galatasaray’daki yıllarını değerlendirdi hem de neden bugüne kadar Türkçe röportaj vermediğini anlattı.
"G.SARAY HER ZAMAN FARKLI"
Galatasaray her zaman farklı. Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.
NEDEN İLK KEZ TÜRKÇE?
Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.
"İLK ÖĞRENDİĞİM KELİMELER..."
Türkçe sinirlenip Türkçe söylendiğin de oluyor soyunma odasında. Var var ama söylemiyorum şimdi (Gülerek). İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.
"OKAN BURUK ÇOK İYİ BİR HOCA"
Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.