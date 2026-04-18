Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muşta 4 köye süt toplama tesisi | Son dakika haberleri

        Muşta 4 köyde süt toplama tesisi kuruldu

        Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) hayata geçirdiği "Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi" kapsamında 4 köyde süt toplama tesisi kuruldu

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 18:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, yaptığı açıklamada, 4 köyde kurulan tesisler sayesinde üreticinin, sütü hak ettiği fiyattan satma imkanı bulduğunu söyledi.

        "Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi" kapsamında 17 köyde daha süt toplama tesislerinin kurulacağını belirten Aral, şunları kaydetti:

        "Muş Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) katkılarıyla süt toplama merkezlerini hayata geçirdik. Sütleri burada topluyoruz. Gerek paydaşlarımızla gerek çiftçilerimizle yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda sütün değeri ne ise o fiyattan alıyoruz. Mandıralar sütü 14, 15 liradan alırken, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyat ne ise biz de o fiyattan alıyoruz. Bunun altında asla alım yapmıyoruz. Bu da çiftçinin kazancıdır. Çiftçi sütten para kazandıkça hayvancılığını genişletiyor ve hayvan sayısında artış yapıyor. Sütün yağ oranı ne kadar yüksek olursa fiyat da o kadar yükseliyor."

        #muş haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
