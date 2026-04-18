Muşta 4 köye süt toplama tesisi

Muş İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, yaptığı açıklamada, 4 köyde kurulan tesisler sayesinde üreticinin, sütü hak ettiği fiyattan satma imkanı bulduğunu söyledi.

"Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi" kapsamında 17 köyde daha süt toplama tesislerinin kurulacağını belirten Aral, şunları kaydetti:

"Muş Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) katkılarıyla süt toplama merkezlerini hayata geçirdik. Sütleri burada topluyoruz. Gerek paydaşlarımızla gerek çiftçilerimizle yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda sütün değeri ne ise o fiyattan alıyoruz. Mandıralar sütü 14, 15 liradan alırken, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyat ne ise biz de o fiyattan alıyoruz. Bunun altında asla alım yapmıyoruz. Bu da çiftçinin kazancıdır. Çiftçi sütten para kazandıkça hayvancılığını genişletiyor ve hayvan sayısında artış yapıyor. Sütün yağ oranı ne kadar yüksek olursa fiyat da o kadar yükseliyor."