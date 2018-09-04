Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferin son gününde Beşiktaşlı Vagner Love konusunda yaşananlara açıklık getirdi. TRT Spor'a konuşan Cengiz, "Love bize son saniyede menajerinden geldi. Hocamız da onayladı. Bedelsiz geleceğini söylediler ve ücretinin de daha ucuz olacağını söylediler. Yarım saat sonra ise bir bedel istediler, makul bir ücretti, 750 bin euro civarı. Karşılayamayacağımızı söyledik. Love olmayınca, Ömer alındı deniyor ama hayır efendim. Ömer Bayram zaten alınacaktı. Bonservis bedelini Love karşılayacaktı, yapamadılar, olmadı. Beşiktaş da bedelsiz bırakmak istemedi, kendi açısından haklı. Beşiktaş da 3,5 milyon euro ödemiş Alanya'ya" ifadelerini kullandı.

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