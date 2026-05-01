Mustafa Erhan Hekimoğlu: Şu anda en yakın hedefimiz kupa

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, maçın ardından konuştu.

"ŞU ANDA EN YAKIN HEDEFİMİZ KUPA"

Hafta içi oynanacak kupa maçı hakkında konuşan genç golcü, "Her maç basamak basamak ilerliyoruz. Şimdi önümüzde bir kupa maçımız var. İlk odağımız kupa, sonrasında ise ligi en iyi şekilde bitirmek. Kupa şu an bizim için en yakın hedefimiz. İnşallah kupayı kazanacağız." ifadelerini kullandı.