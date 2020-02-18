Altyapısına 2014 yılında girdiği Galatasaray'la olan sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Barcelona'nın radarında! France Football'da yer alan habere göre Barcelona, Mustafa Kapı'yla bu yaz sözleşme imzalamak istiyor.

14 yaşında hazırlık maçında Galatasaray A Takımı formasını giyen ve geçen sezonun 17. haftasında Sivasspor mücadelesinde oyuna sonradan girerek Galatasaray formasıyla Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu unvanının sahibi olan Mustafa Kapı'nın hedefinin yurt dışında forma giymek olduğu ve birkaç Avrupa deviyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

Haberde Mustafa Kapı'nın top hakimiyetine ve hem 8 hem de 10 numarada forma giyebilmesi nedeniyle Barcelona'nın DNA'sına uyduğu belirtilirken Katalan ekibinin Galatasaray'a sadece yetiştirme bedeli ödemesi gerektiği de kaydedildi.

SERT AÇIKLAMAYLA KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı. A takım ile antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Mustafa Kapı, bu sezon tamamı Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi'nde olmak üzere 16 karşılaşmada forma giydi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ

Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi.

Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.

Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu'ndan almıştı. 1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.

12 YAŞINDAYKEN GALATASARAY ALTYAPISINA GİRDİ

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.

Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrası A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımın farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 200 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 70'in üzerinde gole imza attı.