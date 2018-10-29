Beşiktaş’ta Rizespor maçına ilk 11’de başlayan Mustafa Pektemek, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında 11’de sahaya çıkarken, henüz maçın 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Maçın henüz başında Quaresma’nın sağ kanattan gönderdiği pasta kale sahası önünde topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu, topuğuyla yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim olmuştu.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde yine aynı ikili sahne aldı! Ricardo Quaresma'nın sağdan ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

Son olarak geçtiğimiz sezonun 33. hafta karşılaşmasında ligde gol sevinci yaşayan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlıların Osmanlıspor’u 3-2 mağlup ettiği mücadelede göğsüyle gol atmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ