Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Uzatma dakikalarında Beşiktaş'ın 2. golünü kaydeden ve skoru belirleyen Mustafa Pektemek maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Pektemek, "Maça kazanma isteğiyle çıktık, tek amacımız kazanmaktı. 2-0'dan sonra maçı çevirmemiz bizim için bugünün tesellisi oldu. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız içinse üzgünüz. Son maçı kazanıp ikinci yarıya iyi hazırlanarak ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Elimden geleni yapıyorum, çalışıyorum. Sahaya çıktığımda tek amacım gol atmak değil, mücadelemi sergiliyorum ve takıma katkı sunmaya çalışıyorum. Arada da nasip oluyor böyle atıyorum. Gol attıkça özgüvenim yerine geliyor." dedi.

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