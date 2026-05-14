        Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan Ayla Öğretmen için anlamlı hareket - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal'dan Ayla Öğretmen için anlamlı hareket

        Mustafa Sandal, 'Saygı1' albümünden elde edilecek gelirle, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerini korurken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara anısına, hatıra ormanı kurulacağını açıkladı

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 18:08 Güncelleme:
        Ayla Öğretmen için anlamlı bağış

        2 Nisan'da, Mustafa Sandal'ın müzik kariyerine saygı niteliği taşıyan ve Oğuzhan Uğur'un düzenlediği 'Saygı1: Mustafa Sandal' konseri gerçekleştirildi. Gecede birçok ünlü isim sahne alarak Sandal'ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, 'Saygı1: Mustafa Sandal' konserinin albümünden elde edilecek gelirlerle anlamlı bir bağış yapacağını duyurdu.

        Şarkıcı, geçtiğimiz ay Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden fedakâr öğretmen Ayla Kara anısına, TEMA Vakfı aracılığıyla bir hatıra ormanı oluşturulacağını açıkladı.

        "AYLA ÖĞRETMENİN ANISI FİDANLARA VE ŞARKILARA EMANET"

        Sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Mustafa Sandal Saygı1' albümü çok kıymetli bir amaca vesile oluyor. Benim dışımdaki eser sahipleri ve yorumcuların hakları baki kalmak kaydıyla; bana düşen gelirle, kahraman öğretmenimiz Ayla Kara adına TEMA Vakfı aracılığıyla bir Hatıra Ormanı oluşturacağımızı sizlerle paylaşmak isterim. Sevgili eşinin de bilgisi ve izniyle; öğrencilerini korumak için kendi hayatını siper eden ve sonsuz saygıyı hak eden gerçek bir kahramanın adını yaşatmak, şahsım ve ekibim için büyük bir onurdur. Ayla Öğretmenin anısı fidanlara ve şarkılara emanet.

        Fotoğraflar: Instagram, İHA, X

