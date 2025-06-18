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        Haberler Magazin 'Müstehcen paylaşım' nedeniyle yargılanan Merve Taşkın hakkında yeni karar - Magazin haberleri

        Mahkemeden Merve Taşkın kararı

        14 Şubat Sevgililer Günü'nde bulunduğu paylaşım nedeniyle yargılanan Merve Taşkın hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 09:34 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:39
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        Mahkemeden Merve Taşkın kararı
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        Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.

        İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

        Bir önceki duruşmada hakkındaki ev hapsi kaldırılan Merve Taşkın, dün yeniden mahkemeye çıktı. Merve Taşkın; "Duruşmam 9 Aralık gününe ertelendi. Adli kontrol yani haftada bir polis karakoluna parmak izi vermek ve yurt dışı yasağı kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

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        Merve Taşkın, 2023 yılında da 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılanmıştı. Bazı yabancı sitelerde 'müstehcen' içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada Taşkın'ın beraatine karar verilmişti.

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        #Merve Taşkın
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