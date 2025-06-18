Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Bir önceki duruşmada hakkındaki ev hapsi kaldırılan Merve Taşkın, dün yeniden mahkemeye çıktı. Merve Taşkın; "Duruşmam 9 Aralık gününe ertelendi. Adli kontrol yani haftada bir polis karakoluna parmak izi vermek ve yurt dışı yasağı kaldırıldı" ifadelerini kullandı. REKLAM