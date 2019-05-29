İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover, araç sahiplerine yolculuk sırasında para kazandıracak bir hizmet başlattığını duyurdu.

'Akıllı Cüzdan' adı verilen teknoloji ile, markanın otomobillerini satın alanların yol şartları hakkında bilgi paylaştıkça kredi kazanabilecekleri açıklandı.

Jaguar Land Rover'in bu kapsamda kripto para IOTA ile anlaştığı açıklandı.

YEREL OTORİTELERE SATACAK

Sürücülerin paylaştığı trafik durumu, bozuk yollar ve navigasyon bilgisi gibi veriler karşılığında kripto para verecek şirketin, elde ettiği veriyi ise navigasyon şirketleri yada yerel otoritelere satma niyetinde olduğu belirtiliyor.

Kripto para kazanan Jaguar Land Rover kullanıcılarının ise, elde ettikleri sanal parayı otoparklarda, elektrikli araç şarj istasyonu ödemesinde ve kahve almak için kullanabileceği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, atılan adımın sıfır emisyon, sıfır kaza ve sıfır trafik hedefine katkı sağlayacağı bildirilirken, paylaşım ekonomisine geçiş ile birlikte araçların şehir içi data üretiminde kritik öneme sahip olacağının altı çizildi.