Öztiryaki, HOSTECH by TUSİD’ “23.Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”ndan da 800 üretici 60 ülkeden alım heyeti katıldı 100 milyon dolarlık yeni ihracat fırsatı çıkacağını düşündüklerini ifade etti.

Türkiye'de endüstriyel mutfak ürünleri pazarının son yıllarda büyüme trendi içerisinde olduğunu söyleyen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör olarak 125 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Endüstriyel mutfak sektörünün artık sadece turizme dönük olmadığının altını çizen Öztiryaki, "Türkiye'de iç turizm de hızla gelişiyor ve çeşitleniyor. Eskiden bazı şehirlerde kalınacak otel bulunamazdı ama artık gelinen noktada yoğun talep nedeniyle oteller yetmez hale geldi. Gastronomiye olan ilginin artması da sektörü besliyor. Bunun yanında ülkemizde yeme içme kapasiteleri değişti, lokantalar artmaya başladı. Türkiye’de genç nüfusun ilgi alanı değiştikçe bununla birlikte kafe kültürü çok hızlı gelişti. Kültürler geliştikçe Türkiye’de bu işe hizmet eden sektörler de büyümeye başladı. Türkiye’de sektörümüzde artık yapılmayan malzeme bulunmuyor." dedi.



İSPANYA'YI GEÇTİK HEDEF İTALYA

Türkiye'nin endüstriyel mutfak ihracatında en önemli rakiplerinden biri olan İspanya'yı geride bıraktığını ve yıl sonunda sektörün 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağını anlatan Öztiryaki, "Avrupa’da İtalya’dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. İspanya artık ihracat yaptığımız ülkeler arasına girdi. İtalya da yakın zamanda bu listeye girecek" dedi. Öztiryaki, ihracatta yaşanan artışa karşın Türkiye'nin halen katma değerli üründe ve markalaşma konusunda yapması gerekenler bulunduğunun da altını çizdi.



Endüstriyel mutfak sektörünün içerisinde yer aldığı tüm mutfak ekipmanları sektörü ile ilgili rakamları da paylaşan Öztiryaki, bu sektörün dünya genelindeki toplamının 200 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 4 milyar dolar ihracat ile toplam pastadan yüzde 2 pay aldığını ve dünyada 10'uncu sırada bulunduğunu ifade eden Öztiryaki, "10 sene içerisinde hedefimiz ilk beş içerisine girmek" dedi.



LATİN AMERİKA'YA İHRACAT YÜZDE 50 ARTACAK



Türkiye'nin en önemli üç ihracat pazarının Almanya, İngiltere ve Fransa olduğunu ve ihracatın yarısının Avrupa'ya gerçekleştirildiğini belirten Öztiryaki, şöyle devam etti:



"Hedefimiz bu ülkelerdeki payımızı artırıp aynı zamanda diğer pazarlara da ulaşmak. Türki Cumhuriyetleri, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Afrika hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Son dönemde Latin Amerika'da yaptığımız çalışmalar ve ziyaretler meyvesini vermeye başladı. Biz burada Türkiye'ye karşı var olan pozitif algının üzerine yeni bir ilişki inşa ediyoruz ve ihracatta yüzde 50’lik bir artış yaşanmasını bekliyouz. Bölgede özellikle fiyat, kalite ve hızlı servis ile ön plana çıkıyoruz."



FUAR 100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT FIRSATI YARATACAK

Yaklaşık 800 firmanın katılımı ile 24 Ekim Çarşamba günü kapılarını açan HOSTECH by TUSİD “23.Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”nı da değerlendiren Öztiryaki, fuara yoğun bir yabancı ilgisinin olduğunu vurguladı. 30 bin metrekarelik alanda bütün salonların dolduğunu kaydeden Öztiryaki, "Dernek üyeleri olarak bütün network'ümüzü bir havuzun içerisine koyduk ve dernek bu havuzun içerisinden misafirleri Türkiye’ye davet etti. Ekonomi Bakanlığı’ndan da destek aldık. Fuarımızı ziyaret eden çok sayıda yabancı iş insanı ve alım heyeti bulunuyor. Ben bu fuarın yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni ihracat fırsatı yaratacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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