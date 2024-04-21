Mutfakta dikkat edilmesi gerekenler: Buzdolabı buzlanması nasıl önlenir?

6. BUZDOLABINI YIKAYIN

Buzdolabının içini yılda iki kez yıkayın. Buzdolabını temizlemeden önce her şeyi buzdolabından çıkarın ve çabuk bozulan ürünleri geçici olarak bir soğutucuda saklayın. Kırıntıları ve yiyecek artıklarını temizlemek için kuru bir kâğıt havlu kullanın. Sıcak, sabunlu bir temizlik bezi kullanarak rafları ve iç kısımları fırçalayarak temizliğe devam edin. Tüm yiyeceklerini geri koymadan önce yüzeylerini kurulayın.