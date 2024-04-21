Mutfakta dikkat edilmesi gerekenler: Buzdolabı buzlanması nasıl önlenir?
Çoğu modern buzdolabının buzlarının çözülmesine gerek yoktur, bu nedenle cihazın çalışır durumda ise buz oluşumu ve buzlanmadan uzak tutmakta pek sorun yaşamazsınız. Fakat zaman zaman dolaplar düzgün çalışmayabilir ve bu buzlanma gibi sorunlara yol açabilir. Sizin için buzdolaplarındaki buzlanma sorununu çözmek için uygulayabileceğiniz yöntemleri derledik. İşte, dolap buzlanması için çözüm önerileri!
Modern birçok buzdolabı, buz çözme işlemine ihtiyaç duymadığı için, cihazın düzgün çalışması durumunda buzlanma sorunlarıyla pek karşılaşmazsınız. Ancak bazen buzdolapları düzgün çalışmayabilir ve bu da buzlanma gibi sıkıntılara neden olabilir. Bu yüzden, buzdolabındaki buzlanma sorununu çözmek için kullanabileceğiniz yöntemleri listeledik. İşte, buzdolabı buzlanması için önerilen çözümler!
1. DOLAP KAPAĞINI MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ AÇIN
Buzdolabı ve dondurucu kapılarını olabildiğince seyrek açın. Kapıyı sık sık açmak, buzdolabının ve dondurucunun içindeki nem seviyelerini artırır, bu da buz oluşumuna ve buzlanmaya neden olabilir. Ne yiyeceğinize karar verirken veya hangi malzemeleri çıkaracağınıza karar verirken buzdolabının veya dondurucunun kapılarını açık bırakmaktan kaçının.
2. KAPAĞI KAPATTIĞINIZDAN EMİN OLUN
Buzdolabı veya dondurucu kapınız açık durma eğilimi gösteriyorsa veya yiyecekleri içeri ve dışarı taşırken sonuna kadar açılıyorsa bu, cihazının içindeki nem seviyelerini kolayca yükseltebilir ve buz birikmesine neden olabilir. Bu nedenle dolap kapağınızın kapalı olduğundan her seferinde emin olmaya çalışın.
3. BUZDOLABINI DÜZENLİ TUTUN
Hacimli yiyecekleri soğutma mekanizmalarından uzaklaştırın. Buzdolabın veya dondurucun çalışırken soğuk hava kaynağını bulmak için elini içeri koyun. Bu genellikle cihazın arka duvarı boyuncadır. Bu alan, yiyeceklerin sık bir şekilde düzenlenmesi ile engellenirse bunları yoldan çekin. Havanın dolaşabilmesi için soğutma mekanizmasının etrafında biraz açık alan bırakın.
4. DOLABI AŞIRI DOLDURMAYIN
Buzdolabını ve derin dondurucunu aşırı doldurmaktan kaçının. Aşırı doldurulmuş bir cihaz, hava akışını kısıtlar ve soğuk havayı belirli ceplere hapsederek, donmaya neden olabilir. Ürünleri kendisi için ayrılan yerlerde ve çekmecelerde saklayın. Örneğin, taze tutma çekmecelerinde meyveleri, et çekmecelerinde eti, tereyağ tepsisinde tereyağı ve kapının içindeki dar raflarda çeşnileri saklayın. Cihazını düzenli tutmak için buzdolabı düzenleyicileri ve kutuları kullanın.
5. HAVALANDIRMA DELİKLERİNİ TEMİZLEYİN
Uygun hava sirkülasyonunu sağlamak için havalandırma deliklerini 6 ayda bir temizleyin. Kirli, tıkalı havalandırma delikleri hava akışı sorunlarına ve buz oluşumuna neden olabilir. Yılda yaklaşık iki kez, buzdolabının içindeki havalandırma deliklerini açın. Toz, kir ve yiyecek artıklarını temizlemek için kıllı bir fırça, ılık su ve yumuşak bulaşık sabunu kullanın. Yerine tekrar yerleştirmeden önce tamamen kurulayın.
6. BUZDOLABINI YIKAYIN
Buzdolabının içini yılda iki kez yıkayın. Buzdolabını temizlemeden önce her şeyi buzdolabından çıkarın ve çabuk bozulan ürünleri geçici olarak bir soğutucuda saklayın. Kırıntıları ve yiyecek artıklarını temizlemek için kuru bir kâğıt havlu kullanın. Sıcak, sabunlu bir temizlik bezi kullanarak rafları ve iç kısımları fırçalayarak temizliğe devam edin. Tüm yiyeceklerini geri koymadan önce yüzeylerini kurulayın.
7. SICAKLIĞI DOĞRU AYARLAYIN
Buzdolabını 3 ila 4 derece ve dondurucunu −18 derece sıcaklıkta tutun. Cihazının içindeki kadranları, her bölüm bu sıcaklıklarda tutarlı kalacak şekilde ayarlayın. Bu şekilde, yiyeceklerin güvenli bir şekilde saklanacak ve buzdolabında fazla buz birikmesine davetiye çıkarmayacaksınız. Donmaya neden olabileceği için buzdolabını daha soğuk ayarlara getirmekten kaçının.
8. BUZ KRİSTALLERİNİ ERİTİN
Buz kristallerini sıcak su ve temizlik bezi ile eritin. Bir temizlik bezini veya süngeri sıcak suyla ıslatın. Nemli bezi doğrudan buz birikmesinin veya buzlanmanın üzerine tutun. Buzu ısıtmak için üzerine hafifçe bastırın. Bez soğumaya başlarsa biraz daha sıcak suya batır ve tekrar buza uygulayın. Buzlanma tamamen eriyene kadar bu işleme devam edin.
Kaynak: wikiHow