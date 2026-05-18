        Haberler Dünya "Müzakerelerde temel farklılıklar sürüyor" | Dış Haberler

        "Müzakerelerde temel farklılıklar sürüyor"

        İran basınına göre, ABD teklifinde bazı değişiklikler olmasına rağmen "ABD'nin maksimalist ve gerçeklikten uzak yaklaşımlarından kaynaklanan temel farklılıklar" devam ediyor.

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 18:45 Güncelleme:
        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran müzakere ekibine yakın ismi açıklanmayan bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin son durumunu ele aldı.

        Söz konusu kaynak, ABD'nin müzakerelere ilişkin yeni teklifinde bazı değişiklikler olmasına rağmen, “ABD’nin maksimalist ve gerçeklikten uzak yaklaşımlarından kaynaklanan temel farklılıkların” devam ettiğini belirtti.

        İran’ın, savaşı sona erdirme ve İran halkının haklarını savunma konusundaki “kararlı tutumundan” vazgeçmeyeceğini vurgulayan kaynak, İran'ın bloke edilmiş varlıklarının açık ve kesin bir şekilde ülkeye iade edilmesi gerektiğini, bazı vaatlere rağmen elde edilmiş varlıkların iadesi konusunda anlaşmazlıkların sürdüğünü kaydetti.

        Kaynak, İran’ın, ABD’nin askeri saldırıları nedeniyle tazminat ödemesi gerektiği konusundaki kararında ciddi olduğunu ancak ABD’nin tazminatın miktarı konusu ve diğer bazı maddelerde İran’ın taleplerinden çok uzak olduğunu ifade etti.

        ABD’nin, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereleri nükleer meseleye bağlamaya çalışmasını “mantıksız” bir adım olarak nitelendiren kaynak, İran’ın buna razı olmayacağını ve ABD tarafının bunu anlaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

        “İran'ın daha önce de belirttiği gibi, nükleer silah üretme niyeti yoktur." diye konuşan İranlı kaynak, "bu iddia Amerikalılar tarafından uydurulmuş bir bahane ve aldatmacadan ibarettir. Bu konu yeni metinde özellikle vurgulanmıştır.” ifadelerini kullandı.

        Bakan Fidan Almanya'da
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
