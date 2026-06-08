Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler, ikinci baskısıyla raflarda

        Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler, ikinci baskısıyla raflarda

        İş Sanat'ın çocuklara özel olarak hazırlanan yayınlarından Müzede Gör-II: "Özlem" ve Soyut & Somut Kardeşler kitabının ikinci baskısı, miniklere sanatı çok boyutlu bir bakışla keşfetme imkânı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Müzede Gör-II, ikinci baskısıyla raflarda

        Müzede Gör: Kahraman Hayvanlar kitabının ardından İş Sanat’ın çocuklara özel olarak hazırlanan yayınlarından Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler kitabının ikinci baskısı da minik okurlarla buluştu. Ücretsiz olarak çocuklara armağan edilen ilk baskısı kısa sürede tükenen kitabın ikinci baskısı beş bin adet yapıldı ve RHM Dükkan’da satışa sunuldu.

        İş Sanat koordinasyonunda, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan ilhamla hazırlanan Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler, çocukların hayatla sanatı, müzeyle denizi bir arada ve çok yönlü bir bakış açısıyla düşünebilmelerini amaçlıyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, bu kitapta Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden yola çıkarak minik sanatseverleri ilginç bir tartışma ile tanıştırırken yepyeni bir üçlüyle de bir araya getiriyor: Soyut ve Somut Kardeşler’in yolu, heykeltıraş Rahmi Aksungur’un Müze için özel olarak ürettiği kılıçbalığı heykeli “Özlem” ile kesişiyor.

        REKLAM
        .png
        .png

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okuyuculara sunulan kitaba RHM Dükkân’ın yanı sıra İş Kültür mağazaları ve internet sitesi ile seçkin kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, çocukların sanatla kurdukları ilişkiyi ücretsiz atölyeler, rehberli geziler ve özel kitaplarla zenginleştirmeye devam ediyor.

        .png
        .png

        Künye:

        Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler

        Hazırlayan: Ayşegül Sönmez

        Tasarım: Ulaş Uğur

        Kitapla ilgili çalışmalar, İş Sanat ekibinin koordinasyonunda yürütülmüş; kullanılan eserler, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lunaparkta 'ranger'ın çarptığı işçi öldü

        Lunaparkta 'ranger'ın çarptığı işçi öldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Sertab Erener'in doğayla iç içe yaşamı
        Sertab Erener'in doğayla iç içe yaşamı
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Kılıktan kılığa giren çift suç makinesi çıktı
        Kılıktan kılığa giren çift suç makinesi çıktı
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        KVKK'dan kamera uyarısı: Mahremiyeti ihlal eden kullanıma ceza
        KVKK'dan kamera uyarısı: Mahremiyeti ihlal eden kullanıma ceza
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!