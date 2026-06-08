Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler, ikinci baskısıyla raflarda

Müzede Gör: Kahraman Hayvanlar kitabının ardından İş Sanat’ın çocuklara özel olarak hazırlanan yayınlarından Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler kitabının ikinci baskısı da minik okurlarla buluştu. Ücretsiz olarak çocuklara armağan edilen ilk baskısı kısa sürede tükenen kitabın ikinci baskısı beş bin adet yapıldı ve RHM Dükkan’da satışa sunuldu.

İş Sanat koordinasyonunda, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan ilhamla hazırlanan Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler, çocukların hayatla sanatı, müzeyle denizi bir arada ve çok yönlü bir bakış açısıyla düşünebilmelerini amaçlıyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, bu kitapta Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden yola çıkarak minik sanatseverleri ilginç bir tartışma ile tanıştırırken yepyeni bir üçlüyle de bir araya getiriyor: Soyut ve Somut Kardeşler’in yolu, heykeltıraş Rahmi Aksungur’un Müze için özel olarak ürettiği kılıçbalığı heykeli “Özlem” ile kesişiyor.

REKLAM

.png

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okuyuculara sunulan kitaba RHM Dükkân’ın yanı sıra İş Kültür mağazaları ve internet sitesi ile seçkin kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, çocukların sanatla kurdukları ilişkiyi ücretsiz atölyeler, rehberli geziler ve özel kitaplarla zenginleştirmeye devam ediyor.

.png

Künye:

Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler

Hazırlayan: Ayşegül Sönmez

Tasarım: Ulaş Uğur

Kitapla ilgili çalışmalar, İş Sanat ekibinin koordinasyonunda yürütülmüş; kullanılan eserler, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilmiştir.