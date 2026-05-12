MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest’in tanıtımı İstanbul’da yapıldı!

Afyonkarahisar'da 9. kez düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ve NG Afyon Motofest organizasyonlarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Türkiye'nin uluslararası alanda en istikrarlı şekilde düzenlenen organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye, üst üste 9. kez Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. MXGP Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek NG Afyon Motofest ise müzikseverleri ve festival tutkunlarını bir araya getirecek.

MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest, 2-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki gücünü, vizyonunu ve spor turizminde ulaştığı seviyeyi ortaya koyan bir şampiyona gerçekleştirileceğini belirterek, "Dünya Motokros Şampiyonası'na 9. kez ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyon, ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısının en somut göstergelerinden biridir. MXGP Türkiye bizim için yalnızca bir şampiyona değil, gençlerimizi spora yönlendiren, şehrimize ekonomik canlılık kazandıran ve hem ülkemizin hem de Afyonkarahisar'ımızın doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtan çok yönlü bir değerdir. Bugün Türkiye, uluslararası spor organizasyonlarında sadece ev sahibi değil, aynı zamanda standartları belirleyen, yön veren ve tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz bu alanda küresel ölçekte söz sahibi bir konuma ulaşırken, Afyonkarahisar da bu vizyonun en güçlü merkezlerinden biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayrancı, 2025 yılındaki organizasyona 550 bin katılımcı olduğunu belirterek, "Her geçen yıl artan ilgi, şehrimizin uluslararası spor alanındaki yerini daha da güçlendiriyor. Şampiyonanın 180 ülkede yayımlanarak 3,5 milyar insana ulaşması, ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli. Bu başarı kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, özel sektörümüzün ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun ortak emeğidir. Bu işbirliğini MXGP Türkiye'nin gelecekte çok daha büyük noktaya ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız da Türkiye'nin uluslararası arenadaki tanıtımına katkı sağlamak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"MXGP Türkiye, uluslararası bir spor etkinliği. Türkiye'de bütün illerin tanıtımını yapmak, turizmi canlandırmak, ulusal veya uluslararası düzeyde bir şeyler yapma çabaları vardır. Ne mutlu ki 9'uncusu Afyon'da gerçekleştirilen ve her yıl farklı farklı ödüller alan, dünyanın izlediği ve takdir ettiği bir organizasyonumuz var. Belediye Başkanımız yönetimi devraldıktan sonra kültür, sanat ve spor konusunda bir kutup yıldızına ihtiyacımız olmadığını, MXGP'nin bizim için bir kutup yıldızı olduğunu anladık. Bunun üzerinden ulusal veya uluslararası organizasyonları yapmaya başladık. Şehrimizde son 1 yılda çok önemli organizasyonlar düzenledik. MXGP'deki başarı artışı gibi bunlarda da kademe kademe ilerleme sağlıyoruz. MXGP'den kötü olanı yapmamamız ve yapmak için yapmamamız gerektiğini öğrendik. İnsanlara en iyisini sunmak için çabalıyoruz. MXGP'nin de mimarlarının da kıymetini biliyoruz, onları seviyoruz, takdir ediyoruz."

VEFA: ŞAMPİYONA, TÜRKİYE'NİN SPOR TURİZMİNE ÖNEMLİ BİR DEĞER KATACAK

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, MXGP Türkiye'nin ülkenin spor turizmine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest'in 9. kez düzenlendiğini aktaran Vefa, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak, bu büyük organizasyonu her yıl daha da güçlenerek hayata geçirmenin haklı onurunu taşıyoruz. Bu önemli organizasyonun ülkemizde istikrarlı bir şekilde düzenlenmesine katkı sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere AfyonKarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 'Spor turizmin geleceğidir' anlayışıyla hareket ederek, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'nin spor turizmine önemli bir değer katacağına yürekten inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

DÜNYANIN EN İYİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Afyonkarahisar'da 9. kez düzenlenecek MXGP Türkiye, 25 ülkeden 150 elit sporcuyu ağırlayacak.

"Dünyanın en iyi motokros altyapısı" ve "Dünyanın en iyi padoku" ödüllerine sahip Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen sporseverlere ev sahipliği yapacak. Tüm dünyada en çok izlenen etaplardan biri olan MXGP Türkiye, şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayan kritik etaplar arasında yer alıyor.

Organizasyonda aralarında Kawasaki, Honda, Yamaha, GASGAS, KTM, Fantic, TM, Husqvarna ve Beta gibi dev markaların fabrika takımlarının bulunduğu 25 ülkeden yaklaşık 150 elit sporcu mücadele edecek. Motokrosun dünyaca ünlü yıldızlarının piste çıkacağı organizasyon, heyecan dolu anlara sahne olacak. Afyonkarahisar’da kurulan MXGP Academy ise genç yetenekleri, uluslararası motokros sahnesine kazandırmaya devam ediyor. Türkiye Motosiklet Federasyonunun destekleriyle faaliyet gösteren akademi, Türkiye’yi motokros sporunda önemli bir yetiştirme merkezi haline getiriyor.

NG AFYON MOTOFEST, SPOR İLE MÜZİĞİ BİRLEŞTİRECEK

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden biri olan NG Afyon Motofest, 2 Eylül 2026 tarihinde kapılarını açacak ve 6 Eylül'e kadar sürecek.

Toplam 5 gün boyunca 13 konser ve 50'ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek festival, müzik ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Organizasyonun biletleri yeni nesil biletleme platformu vidipass.com üzerinden temin edilebilecek.

Festival kapsamında Emre Fel, Haluk Levent, M Lisa, Sefo, Demet Akalın, Selin, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Ece Seçkin, Kamuran Akkor (Ustalara vefa) ve Murat Boz konserleri düzenlenecek.