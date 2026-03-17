N'golo Kante: Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından N'golo Kante, açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM İÇİN HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUM"

Golü hakkında konuşan Kante, "Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG İLE SUUDİ ARABİSTAN LİGİ KIYASLAMASI

Süper Lig ve Suudi Lig'i arasında farklar için tecrübeli orta saha, "Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız." sözlerini sarf etti.

"HOCAMIZ İTİCİ GÜÇ OLUYOR"

Son olarak Kante, "Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız." dedi.