        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe N'golo Kante: Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum - Fenerbahçe Haberleri

        N'golo Kante: Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum

        Fenerbahçe'nin orta sahası N'golo Kante, Süper Lig'in 26. haftasında 4-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından konuştu. Elinden gelenin en iyisini yapmak için hazır olduğu belirten Fransız oyuncu, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige ve ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum, takım için her şeyi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 17.03.2026 - 22:40 Güncelleme:
        "Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından N'golo Kante, açıklamalarda bulundu.

        "BU TAKIM İÇİN HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUM"

        Golü hakkında konuşan Kante, "Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        SÜPER LİG İLE SUUDİ ARABİSTAN LİGİ KIYASLAMASI

        Süper Lig ve Suudi Lig'i arasında farklar için tecrübeli orta saha, "Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız." sözlerini sarf etti.

        "HOCAMIZ İTİCİ GÜÇ OLUYOR"

        Son olarak Kante, "Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı