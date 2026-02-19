N'golo Kante: Daha ilk maç oynandı, biten bir şey yok - Futbol Haberleri

N'golo Kante: Daha ilk maç oynandı, biten bir şey yok Fenerbahçe'nin orta sahası N'golo Kante, Avrupa Ligi'nde 3-0 mağlup oldukları Nottingham Forest karşılaşmasının ardından, "Daha ilk maç oynandı, biten bir şey yok" dedi.

