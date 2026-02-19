Canlı
        N'golo Kante: Daha ilk maç oynandı, biten bir şey yok

        N'golo Kante: Daha ilk maç oynandı, biten bir şey yok

        Fenerbahçe'nin orta sahası N'golo Kante, Avrupa Ligi'nde 3-0 mağlup oldukları Nottingham Forest karşılaşmasının ardından, "Daha ilk maç oynandı, biten bir şey yok" dedi.

        Giriş: 19.02.2026 - 23:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 23:37
        "Daha ilk maç oynandı, biten bir şey yok"
        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'golo Kante, açıklamalarda bulundu.

        "İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

        Karşılaşmanın ardından konuşan Kante, "İstediğimiz sonucu alamadık. İşler istediğimiz gibi gitmedi. daha iyisini yapabilecek potansiyemiz var." dedi.

        "BİTEN BİR ŞEY YOK"

        Rövanş maçı için ümitli konuşan yıldız futbolcu, "Daha ilk maç oynandı, hiçbir şey bitmedi. Lig maçını oynayıp rövanş maçında kendimize inanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

