        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe N'golo Kante: Her geçen gün ligi daha iyi tanıyorum - Fenerbahçe Haberleri

        N'golo Kante: Her geçen gün ligi daha iyi tanıyorum

        Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası N'golo Kante, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Zaman geçtikçe daha iyi olduğuna dikkat çeken Kante, "Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum. Aynı zamanda her geçen gün takım arkadaşlarımı, ligi daha iyi tanıyorum. Golüm için, galibiyet için mutluyum" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 11.04.2026 - 23:01 Güncelleme:
        "Her geçen gün ligi daha iyi tanıyorum"

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünü atan N'golo Kante, galibiyeti değerlendirdi.

        "Her geçen gün ligi daha iyi tanıyorum"

        Fransız orta saha, "Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum. Aynı zamanda her geçen gün takım arkadaşlarımı, ligi daha iyi tanıyorum. Golüm için, galibiyet için mutluyum." dedi.

        Kante, orta sahada Matteo Guendouzi ile uyumu ile ilgili gelen sorunun ardından, "Hocamız, bizlerden orta sahaların yapması gerekenleri istiyor. Bizler de yapmaya çalışıyoruz. Guendouzi kalitesi yüksek bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Diğer takım arkadaşlarım da öyle... Bu şekilde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

