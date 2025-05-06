N11’in DMSF Holding’e devri rekabet kurumu’ndan onay aldi

Türkiye e-ticaret sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin (N11) tüm paylarının ve tek kontrolünün Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited tarafından devralınmasına izin verdi. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan kararda, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirildiği ve rekabeti önemli ölçüde kısıtlamayacağı belirtilerek onaylandığı duyuruldu.

2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli SK Group ortaklığıyla kurulan N11, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformları arasında yer alıyor. 2023’te Getir tarafından satın alınan platform, 2024 yılında Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’ya ait Borançılı Teknoloji’ye devredilmişti. DMSF Holding’in bu son devralımı, şirketin Türkiye pazarındaki stratejik büyüme hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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REKABET KURUMU’NUN AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu’nun daha önce yayımladığı duyuruda, “N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin paylarının yüzde 100’ünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verilmişti. Kurum, detaylı incelemeler sonucunda işlemin rekabet ortamına zarar vermeyeceğine karar vererek devralıma yeşil ışık yaktı.