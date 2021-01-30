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Nabil Dirar, Club Brugge'e transfer oluyor

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Nabil Dirar eski kulübü Club Brugge ile Fenerbahçe tecrübeli oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya vardı

Nabil Dirar, Club Brugge'e transfer oluyor

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadroya alınmayan Faslı Nabil Dirar'ın takımdan ayrılmak üzere olduğu belirtildi. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile Club Brugge, Dirar'ın kiralanması konusunda anlaşma sağladı. 34 yaşındaki Faslı oyuncunun önümüzdeki günlerde eski takımına imza atacağı belirtildi.

Dirar, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25 Temmuz 2020 tarihinde Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı. Faslı oyuncu Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle imza atmış ve sarı lacivertli formayla çıktığı 89 maçta 8 gol 12 asist üretmişti.

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