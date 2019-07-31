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HaberlerFutbol

Nabil Dirar taraftardan özür diledi

Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 kaybettiği hazırlık maçında sarı-lacivertli taraftarların ıslıklaması üzerine oyundan çıkmak isteyen Nabil Dirar karşılaşma sonunda özür diledi

Nabil Dirar

Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynadığı müsabakada sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan ve bu tepkiler üzerine sahadan ayrılmak isteyen Nabil Dirar, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Sahada gösterdiği davranıştan dolayı taraftarlardan özür dilediğini kaydeden Dirar, "Herkese merhaba. Sahada gösterdiğim davranıştan dolayı özür dilerim. Bu davranışı yaptım, çünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadım ama taraftarlarımızı da anlıyorum. Onlar da sinirlendiler, çünkü çok daha iyisini yapmalıydık. Ben her zaman formamı sonuna kadar terlettim ve ne sahada ne de antrenmanda çalışmaktan hiçbir zaman kaçmadım. Eğer ben bu kulüpteysem, kulübümü ve sizleri sevdiğim içindir. Sizler için hayatımı veririm. Tekrardan taraftarlarımızdan özür diliyorum. Haydi Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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