Normal bir depremde sarsıntı fay hattında ve çevresinde meydana gelir ancak bir bumerang depremi veya bilimsel terimlerle "geriye yayılan bir kırılma", yoğun sarsıntıyı daha geniş bir bölgeye yayabilir. Bumerang depremlerinin ne kadar yaygın olduğu, kaç kilometre hızda hareket ettiği belirsizliğini koruyor.