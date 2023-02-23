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Nadir görülen bir deprem türü: Bumerang depremler

Bu zamana kadar sadece birkaç kere kaydedilen bumerang depremler, bilinen doğal depremlere göre daha farklı bir kırılma yaşıyor. Bu deprem türünde fay hattında başlayan kırılma her zaman ileri doğru devam etmiyor; başladığı noktaya geri dönüyor.

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  • Nadir görülen bir deprem türü: Bumerang depremler

    2010 yılında Kaliforniya'da olan 7,2 büyüklüğündeki deprem ilginç bir şekilde meydana geldi. Görgü tanıkları aracılığıyla kapsamı anlaşılan depremde; kırılan fay hattı ileriye doğru hareket etmesi gerekirken, başladığı noktaya geri döndü ve arazide bir toz bulutu oluşturdu.
  • Nadir görülen bir deprem türü: Bumerang depremler

    Tıpkı bir bumerang gibi hareket eden bu ilginç deprem bilim insanlarını çok heyecanlandırsa da "bumerang depremler" hakkında kesin olarak br kanıt bulunamadı; elde sadece görgü tanıklarının ifadesi vardı.
  • Nadir görülen bir deprem türü: Bumerang depremler

    Ancak kayıtlara geçen ilk ve resmi bumerang deprem 2016 yılında Atlantik'te oldu. 7,1 büyüklüğündeki deprem Atlantik'in tabanındaki bir yarıkta başladı ve önce doğuya ilerledi ancak daha sonra başladığı yere geri döndü.
  • Nadir görülen bir deprem türü: Bumerang depremler

    Normal bir depremde sarsıntı fay hattında ve çevresinde meydana gelir ancak bir bumerang depremi veya bilimsel terimlerle "geriye yayılan bir kırılma", yoğun sarsıntıyı daha geniş bir bölgeye yayabilir. Bumerang depremlerinin ne kadar yaygın olduğu, kaç kilometre hızda hareket ettiği belirsizliğini koruyor. 
  • Nadir görülen bir deprem türü: Bumerang depremler

    Bumerang depremlerde meydana gelen çift yönlü kırılma aynı noktanın tekrar büyük ölçekli bir depreme maruz kalmasına neden olabilir. Bu olası senaryo, yaşanabilecek felaketin büyüklüğü hakkında fikir edinmemizi sağlayabilir.

    Kaynak: National Geographic

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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