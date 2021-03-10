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Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Nafile namazı kılınışı

Nafile namazı nasıl kılınır? Sorusu bugünün Miraç Kandili olması sebebiyle müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, nafile namazı kaç rekattır? İşte nafile namazı kılınışı

Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Nafile namazı kılınışı

Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorusu Miraç Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Farz olan namazlar dışında kılınan sünnet olarak kılınan nafile namazı ile ilgili detaylar haberimizde...

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce niyet edilmeli;

Niyet ettim Allah rızası için (Kılınacak namazın adı)

Allahu Ekber diyerek Subhaneke okunur
Besmele çekilerek Fatiha'dan sonra bir zammı süre okunur ve ruku ve secdeden sonra ikinci rekat içinde fatihadan sonra zammı sure okunur ruku ve secdeye varıldıktan sonra
Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Barik, Rabbena duaları okunup selam verilir.

Nafile namazda 2 rekat şeklinde kılmak gerekmektedir.

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