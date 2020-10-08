Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Zümrüt Zehra Selçuk ödeme tarihlerini duyurdu. İşte, nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.