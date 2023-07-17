Nantes, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor
Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i transfer eden Nantes, Ludovic Blas'ın boşluğu için de rotasını Türkiye'ye çevirdi. Blas'ı Rennes'e satan Nantes, Yunus Akgün'e talip oldu!
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün yakında Nantes'a transfer olabilir.
Takımın yıldızı Ludovic Blas'ı Rennes'e satan Nantes, Yunus Akgün'ü gündemine aldı.
Yunus Akgün geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bir parçası olarak tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol ve 4 asistle oynadı.
Yunus Akgün A Milli Takım'da da 5 kez forma giydi ve bir gol attı.
Transfermarkt sitesine göre piyasa değeri 7 milyon Euro olan Yunus'un 30 Haziran 2026'ya kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların Yunus Akgün'ü 10 milyon Euro'dan aşağı bir bedel karşılığında bırakmak istemediği öğrenildi.