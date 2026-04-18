Napoli: 0 - Lazio: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli, evinde Lazio'ya 2-0 mağlup oldu. Matteo Cancellieri ile Toma Basic'in gollerine engel olamayan Napoli, haftayı 66 puanla kapattı ve maç fazlasıyla lider Inter'in 12 puan gerisine düştü. Inter gelecek hafta deplasmanda Torino'yu yendiği takdirde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Lazio ise 47 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli, Lazio'yu konuk etti. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Lazio oldu.
Lazio'ya galibiyet getiren golleri 6. dakikada Matteo Cancellieri ve 57. dakikada Torna Basic attı.
Lazio, Mattia Zaccagni ile 31. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
INTER ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA
Napoli 66 puanda kaldı ve lider Inter'in 12 puan gerisinde kaldı. Inter, gelecek hafta Torino deplasmanında kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
İki hafta sonra kazanan Lazio ise puanını 47'ye yükseltti.
Napoli, gelecek hafta Cremonese'yi konuk edecek. Lazio ise sahasında Udinese ile karşılaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ