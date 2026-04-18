Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Napoli: 0 - Lazio: 2 | MAÇ SONUCU

        Napoli: 0 - Lazio: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli, evinde Lazio'ya 2-0 mağlup oldu. Matteo Cancellieri ile Toma Basic'in gollerine engel olamayan Napoli, haftayı 66 puanla kapattı ve maç fazlasıyla lider Inter'in 12 puan gerisine düştü. Inter gelecek hafta deplasmanda Torino'yu yendiği takdirde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Lazio ise 47 puanda kaldı.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli kaybetti, Inter şampiyonluğa çok yakın!

        İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli, Lazio'yu konuk etti. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Lazio oldu.

        Lazio'ya galibiyet getiren golleri 6. dakikada Matteo Cancellieri ve 57. dakikada Torna Basic attı.

        Lazio, Mattia Zaccagni ile 31. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

        INTER ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

        Napoli 66 puanda kaldı ve lider Inter'in 12 puan gerisinde kaldı. Inter, gelecek hafta Torino deplasmanında kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

        İki hafta sonra kazanan Lazio ise puanını 47'ye yükseltti.

        Napoli, gelecek hafta Cremonese'yi konuk edecek. Lazio ise sahasında Udinese ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan Fatma, öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği,...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir