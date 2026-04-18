Napoli: 0 - Lazio: 2 | MAÇ SONUCU

Okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan Fatma, öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı. (AA)