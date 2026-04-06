Napoli: 1 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli sahasında Milan'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve üst üste 5. galibiyetini elde ederek 2. sıraya yükseldi.
Giriş: 06.04.2026 - 23:43 Güncelleme:
Napoli'ye galibiyeti getiren golü 78. dakikada Matteo Politano kaydetti.
Bu sonucun ardından Napoli üst üste 5. galibiyetini alarak 65 puana yükseldi. Son 3 maçının ikisini kaybeden Milan ise 63 puanda 3. sırada yer aldı.
Ligin 32. haftasında Napoli deplasmanda Parma'ya konuk olacak. Milan ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.
