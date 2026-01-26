Natalie Portman'dan Oscar sitemi: Kadın yönetmenler göz ardı edildi

Hollywood yıldızı Natalie Portman, 2026 Oscar adaylıklarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Sundance Film Festivali'nde yeni filmi 'The Gallerist'in galasına katılan Portman, Oscar adaylarını belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin birçok kadın yönetmenin filmini göz ardı etmesini eleştirdi.

"Bu yıl izlediğim en iyi filmlerin çoğu kadınlar tarafından yapıldı" diyen Natalie Portman; "Her seviyede engelleri görüyorsunuz. Çünkü birçoğu ödül törenlerinde takdir edilmedi. 'Sorry Baby', 'Left-Handed Girl', 'Hedda' ve 'The Testament of Ann Lee' gibi filmler buna örnek" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu sözlerine; "Bu yıl, birçok insanın keyif aldığı ve sevdiği olağanüstü filmler var ama hak ettikleri övgüleri almıyorlar" cümlesini ekledi.

Natalie Portman, galada rol arkadaşları; Jenna Ortega ve Charlie XCX ile birlikte poz verdi.

“Finansman bulmanın zorluğunu, festivallere girmenin zorluğunu aşsanız bile, yolun her adımı daha zor. Sonra film çıkıyor ve harika oluyor, ama sonra da ilgi görmüyor. Hâlâ yapacak çok işimiz var” diyen Natalie Portman; "Ama birbirimizle çalışmak ve sette kadınlarla bir arada olmak çok özel bir süreç” diye belirtti.