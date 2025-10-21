Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de 80. sezon başlıyor - Basketbol Haberleri

        NBA'de 80. sezon başlıyor

        Avrupalı basketbolcuların performanslarıyla damga vurduğu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 80. sezon heyecanı yarın sabaha karşı başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de 80. sezon başlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği NBA'de 80. sezon heyecanı yarın sabaha karşı başlıyor.

        Geçmiş yıllarda Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant ve son senelerde kariyerinin sonlarına gelen LeBron James'in öncülük ettiği NBA, Avrupalılar başta olmak üzere uluslararası oyuncuların etkisi altına girdi.

        Houston Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, Milwaukee Bucks'ta Yunan Giannis Antetokounmpo, Denver Nuggets'ta Sırp Nikola Jokic, Los Angeles Lakers'ta Sloven Luka Doncic ve San Antonio Spurs'te Fransız Victor Wembanyama, ABD'li basketbolculardan rol çalarak "Avrupai" NBA'in son yıllardaki yeni yüzleri oldu.

        DRAZEN PETROVİC'İN AÇTIĞI KAPIDAN GEÇTİLER

        Eski Hırvat basketbolcu Drazen Petrovic, 1990'lı yılların başında sergilediği performansla NBA'de Avrupalı oyunculara bakış açısını değiştirmeyi başardı.

        REKLAM

        Petrovic, Portland Trail Blazers ve New Jersey Nets'te oynadığı basketbolla Avrupalıların NBA'e geçişini kolaylaştırdı.

        Hırvat Toni Kukoc, Sırp Vlade Divac ve Predrag Stojakovic, Litvanyalı Arvydas Sabonis, Alman Dirk Nowitzki, İspanyol Pau ve Marc Gasol kardeşler ile Fransız Tony Parker, Petrovic'in açtığı kapıdan geçerek NBA'de basketbolseverleri kendilerine hayran bıraktı.

        Son yıllarda ise Antetokounmpo, Jokic, Doncic, Alperen Şengün ve Wembanyama, basketbolun zirve organizasyonunda ön plana çıktı.

        İLK AVRUPALI MVP NOWİTZKİ

        Eski Alman skorer Dirk Nowitzki, NBA'de en değerli oyuncu (MVP) seçilen ilk Avrupalı basketbolcu oldu.

        Ligde 2007 yılında MVP seçilen Nowitzki, 2011'de ise Mavericks'i NBA şampiyonluğuna taşıdı.

        Geriye çekilerek attığı şutlarla savunulamaz bir oyuncu haline gelen Nowitzki, NBA'e damga vurdu.

        SON 7 SEZONUN MVP'Sİ ULUSLARARASI OYUNCULAR

        Avrupalı basketbolcular, son yıllarda MVP ödülünü hegemonyaları altına aldı.

        Nikola Jokic 3 (2021, 2022, 2024) ve Giannis Antetokounmpo 2 kez (2019, 2020) normal sezonda MVP ünvanını kazandı.

        REKLAM

        ABD Milli Takımı'nda oynayan Kamerunlu Joel Embiid (2023) ve son olarak geçen sezon Kanadalı Shai Gilgeous-Alexander, MVP seçildi.

        GÖZLER ALPEREN VE WEMBANYAMA'NIN ÜZERİNDE OLACAK

        Rockets'ta Alperen Şengün ve San Antonio Spurs'te Fransız Victor Wembanyama, basketbolseverlerin merakla izleyeceği isimler arasında yer alıyor.

        Geçen sezon all-star seçilip kariyerinde ilk kez play-off oynayan 23 yaşındaki Alperen, sezona hedefleri büyüterek başlayacak.

        Her yıl oyununun üzerine koyarak ilerleyen ve izleyenleri kendisine hayran bırakan milli basketbolcunun isminin, bu sezon şampiyonluk ve MVP ödülü için daha yüksek sesle dile getirilmesi bekleniyor.

        Wembanyama ise 2023 draftında ilk sıradan seçilerek NBA kariyerine iddialı bir şekilde başladıktan sonra geçen sezonun büyük bölümünü sakatlığı yüzünden kaçırdı.

        Uzun boyuyla pota altında etkili olmasının yanı sıra oyunun her alanında kendini gösteren Wembanyama, San Antonio Spurs'ü eski günlerine döndürmeye çalışacak.

        REKLAM

        NBA'in resmi kayıtlarına göre boyu 2,24 metreye ulaşan 21 yaşındaki basketbolcu, performansı merakla beklenen isimlerin başında geliyor.

        Litvanyalı Domantas Sabonis, Alman Franz Wagner, Fin Lauri Markkanen, Fransız Rudy Gobert ve Letonyalı Kristaps Porzingis ise ligde performansları merakla beklenen diğer Avrupalı oyuncular olarak göze çarpıyor.

        ABD'Lİ FLAGG'İN PERFORMANSI MERAK KONUSU

        Avrupalı oyuncuların büyük etkisine karşın yeteneğiyle basketbolseverleri heyecanlandıran ABD'li kısa forvet Cooper Flagg'in Dallas Mavericks'e yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

        Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant ve James Harden gibi oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle ABD'li oyuncular arasında Anthony Edwards'ın ardından ön plana çıkması beklenen isimlerin başında Flagg geliyor.

        Potansiyeliyle kolej basketbolunda dikkatleri üzerine çeken Flagg, Doncic sonrası Mavericks'in tekrar iddialı bir takım olması için mücadele edecek.

        Flagg, 2025 NBA draftının 1 numarası olarak sezona büyük beklentilerle girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor