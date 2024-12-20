NBA'de All Star oylaması başladı! Oylar Alperen Şengün'e
NBA'de merakla beklenen All Star oylaması başladı. NBA'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylama 20 Ocak tarihine kadar sürecek. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e Batı Konferansı'ndan oy verilecek.
NBA'de All Star oylaması başladı. 20 Ocak tarihine kadar sürecek oylama NBA'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak.
Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün'e oy vermek için, Batı Konferansı seçeneğine tıklayarak çıkan sayfa üzerinden ilerlenmesi gerekiyor.
Halk oylamasında herkes günde bir oy kullanabiliyor.
Halk oyları, All Star seçmelerine yüzde 50 etki ederken, NBA oyuncularının oyları yüzde 25, medya çalışanlarından oluşan bir panelin oyları da yüzde 25 etki edecek.