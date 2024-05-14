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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers karşısında 3-1 öne geçti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers karşısında 3-1 öne geçti

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 109-102 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:33
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        Celtics, seride durumu 3-1 yaptı!
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        NBA play-off'larında Cleveland Cavaliers'a konuk olan Boston Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansıyla yıldızlaştığı serinin 4. maçından 109-102 galip ayrıldı.

        Seride durumu 3-1' getiren Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve Jrue Holiday 16 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

        Donovan Mitchell'ın forma giymediği mücadelede Cavaliers adına Darius Garland 30 sayı, 7 asist, Evan Mobley ve Caris LeVert ise 19'ar sayıyla oynadı.

        THUNDER SERİYİ 2-2 YAPTI

        Batı Konferansı yarı fnal serisinde ise Dallas Mavericks'i deplasmanda 14 sayıdan gelerek 100-96 mağlup eden Oklahoma City Thunder, seride durumu 2-2 yaptı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Chet Holmgren 18 sayı, 9 ribaunt, 4 blokla galibiyete katkı sağladı.

        Normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Mavericks'te PJ Washington 21 sayı, 12 ribaunt ve Derrick Jones Jr 17 sayı, 4 blok üretti.

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