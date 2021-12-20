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NBA'e 6 maçla devam edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından 10 oyuncusunu kadroya alamaması nedeniyle iki maçı ertelenen Bulls, bazı önemli oyuncularının sahaya dönmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada evinde Lakers'ı 5 sayı farkla mağlup etti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Bulls'ta DeMar DeRozan 38 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Nikola Vucevic 19 sayı ve 13 ribaunt, Lonzo Ball 19 sayı, Alex Caruso 17 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist, Carmelo Anthony 21 sayı, Russell Westbrook ise 20 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN RİBAUNTLARI GALİBİYETE YETMEDİ

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Detroit Pistons, konuk ettiği Miami Heat'i 100-90'lık skorla geçerek sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

14 maçlık mağlubiyet serisine son veren Pistons'ta Saddiq Bey 26 sayı, Hamidou Diallo 15 sayı ve 7 ribaunt, Frank Jackson 12 sayıyla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 13. kez kaybeden 18 galibiyetli Heat'te Max Strus 24 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Kyle Lowry 19 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 18 dakika süre bulduğu maçı 6 sayı, 12 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.

LİGDE 5 MAÇA KOVİD-19 ENGELİ

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets-Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans maçları ise takımlardaki Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların fazlalığı nedeniyle ertelendi.

Hafta içi oynanması planlanan Brooklyn Nets-Washington Wizards ve Toronto Raptors-Orlando Magic karşılaşmaları da aynı gerekçeyle ileri bir tarihte oynanacak.

Sonuçlar

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 100-105

Detroit Pistons-Miami Heat: 100-90

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 121-114

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 115-110

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 111-105

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 137-106