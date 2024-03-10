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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Doncic "triple-double" serisini sürdürdü, Dallas Mavericks yine kazandı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Doncic "triple-double" serisini sürdürdü, Dallas Mavericks yine kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 142-124 mağlup etti. Luka Doncic 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle üst üste altıncı kez "triple-double" yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:55
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        Doncic "triple-double" serisini sürdürdü!
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        NBA'e 7 maçla devam edildi. All-star yıldızı Luka Doncic'in 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle üst üste altıncı kez "triple-double" yaptığı maçta Mavericks, bu sezon 36. galibiyetini elde etti.

        Mavericks'te Kyrie Irving 21 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Daniel Gafford ve Tim Hardaway 17'şer sayıyla oynadı.

        Pistons'ta Cade Cunningham 33 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Simone Fontecchio 27 sayı, James Wiseman 17 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.

        BULLS, DEPLASMANDA CLIPPERS'A YENİLDİ

        Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 112-102 mağlup oldu. 10 dakika süre alan milli basketbolcu, 6 sayı, 1 ribaunt kaydetti.

        Clippers'ta Paul George 22 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Kawhi Leonard 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Norman Powell 18, Ivica Zubac 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

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        Bulls'ta ise DeMar DeRozan 24 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Nikola Vucevic 22 sayı, 11 ribaunt, Coby White 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.

        SONUÇLAR

        Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 112-102

        Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 124-142

        Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 110-99

        Phoenix Suns-Boston Celtics: 107-117

        Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 113-126

        Denver Nuggets-Utah Jazz: 142-121

        Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-118 (Uzatmada)

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