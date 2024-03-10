NBA'de Doncic "triple-double" serisini sürdürdü, Dallas Mavericks yine kazandı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 142-124 mağlup etti. Luka Doncic 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle üst üste altıncı kez "triple-double" yaptı

Anadolu Ajansı Giriş: 10.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:55 facebook

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