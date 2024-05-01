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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de flaş iddia: Lebron James ve oğlu Bronny James buluşuyor! - Basketbol Haberleri

        NBA'de flaş iddia: Lebron James ve oğlu Bronny James buluşuyor!

        NBA play-off'larında Denver'a elenen Los Angeles Lakers'ta LeBron James gelişmesi yaşanıyor. Lakers'ın NBA efsanesi LeBron James'in kontratını uzatmaya ve bu yaz oğlu Bronny James'i draft etmeye açık olduğu belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:49
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        NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James’in oğlu Bronny James ile birlikte oynamadan kariyerini sonlandırmak istemediğine dair bir hayali bulunduğu biliniyor.

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        2024 NBA Draftı’nda seçilmesi beklenen Bronny James’in gideceği takımın ise bu yaz Lakers ile sözleşmesi sona eren LeBron James’in bir sonraki takım tercihinde etkili olabileceği de konuşuluyor.

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        The Athletic‘ten Shams Charania’nın haberine göre Bronny James, 2024 NBA Draft’ına katılacak ve Los Angeles Lakers da LeBron James’in hayalini gerçekleştirmek için Bronny’yi seçme fikrine “çok açık”.

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        James, 2022'de The Athletic'e "Son yılımı oğlumla oynayacağım." ifadesini kullanmıştı.

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        40 YAŞINDAKİ LEBRON'A 3 YIL 164 MİLYON DOLAR

        The Athletic ayrıca Lakers'ın LeBron'u tutmaya istekli olduğunu ve kontratını üç yıllığı 164 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı teklif etmek de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri araştırmak istediğini bildirdi.

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        Sierra Canyon'daki lise eğitiminin ardından 2023 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne giden Bronny, Temmuz 2023'te antrenman sırasında kalp krizi geçirerek kritik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

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        Beş aylık bir aradan sonra parkelere dönen Bronny, sezonunu tamamladıktan sonra bu ayın başında 2024 NBA Draftına katılacağını duyurmuştu.

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