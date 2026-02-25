Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Los Angeles Lakers sahasında Orlando Magic'e mağlup! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Los Angeles Lakers sahasında Orlando Magic'e mağlup!

        NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Orlando Magic'e 110-109 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lakers sahasında Magic'e mağlup!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 110-109 mağlup etti.

        Magic'te Paolo Banchero 36 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Wendell Carter maçın bitimine 7 saniye kala galibiyeti getiren basketi attı.

        Art arda oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünü kazanan konuk takımda, Desmond Bane 22 sayı, 6 asist, Wendell Carter 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.

        Luka Doncic'in 22 sayı,15 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği Lakers'ta, LeBron James ve Deandre Ayton 21'er sayı üretti. LeBron James, iki saniye kala geriye çekilerek yaptığı üç sayılık denemede isabet bulamadı.

        CAVALIERS, ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

        Evinde New York Knicks'i 109-94 mağlup eden Cleveland Cavaliers, son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23, James Harden 20 sayı kaydederken, Jarrett Allen 19 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

        Knicks'te ise Jalen Brunson 20, Mikal Bridges 18 sayıyla oynadı. Mitchell Robinson ise 16 ribaunt aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesirde F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı mevki dron ile görüntülendi

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi