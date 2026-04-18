Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        NBA'de play-off eşleşmeleri netleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-in maçlarını kazanan Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-off bileti alan son iki takım oldu.

        Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Oklahoma City Thunder'ın rakibini belirleyecek maçta Phoenix Suns, Golden State Warriors'ı 111-96 yendi.

        Suns'ta Jalen Green 36 sayı, 6 ribaunt, Devin Booker 20 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilerken, Warriors'ta Brandin Podziemski 23 sayı, 10 ribaunt, Stephen Curry 17 sayı kaydetti.

        Doğu Konferansı'ndaki son play-off biletini ise Charlotte Hornets'ı 121-90 mağlup eden Orlando Magic aldı. Magic, ilk turda Detroit Pistons ile karşılaşacak.

        Magic'te Paolo Banchero 25, Franz Wagner 18 sayıyla oynarken, Hornets'in en skorer ismi 23 sayıyla LaMelo Ball oldu.

        NBA'de play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:

        Batı Konferansı:

        Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns

        Los Angeles Lakers-Houston Rockets

        Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

        San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers

        Doğu Konferansı:

        Detroit Pistons-Orlando Magic

        Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors

        New York Knicks-Atlanta Hawks

        Boston Celtics-Philadelphia 76ers

