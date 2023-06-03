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NBA finalinde ikinci maç! Denver Nuggets Miami Heat maçı ne zaman?

NBA'de en büyüğün belli olmasına çok az bir zaman kaldı. Final serisinin ilk maçı 2 Haziran sabahı oynandı. Denver Nuggets süprize izin vermedi ve Miami Heat’ı 104-93 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Nuggets'ta 27 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Sırp pivot Nikola Jokic, galibiyette başrol oynadı. Peki, Denver Nuggets Miami Heat basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

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  • NBA finalinde ikinci maç! Denver Nuggets Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    NBA’de final heyecanı devam ediyor. Play-off’lara 7. Sıradan katılarak finale yükselerek herkeste büyük bir şaşkınlık yaratan Miami Heat serinin ikinci maçında galibeyeti arıyor. Diğer tarafta ise Batı Konferansı’nın lideri Denver Nuggets sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. İşte merakla beklenen Denver Nuggets Miami Heat maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadrolarına dair detaylar…
  • NBA finalinde ikinci maç! Denver Nuggets Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    DENVER NUGGETS MIAMI HEAT MAÇI NE ZAMAN?

    Denver Nuggets Miami Heat maçı 5 Haziran TSİ 03.00’de başlayacak.
  • NBA finalinde ikinci maç! Denver Nuggets Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    DENVER NUGGETS MIAMI HEAT MAÇI HANGİ KANALDA?

    Denver Nuggets Miami Heat basketbol maçı S Sport’tan canlı yayınlanacak.
  • NBA finalinde ikinci maç! Denver Nuggets Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    DENVER NUGGETS KADROSU

    Jamal Murray, Michael Porter Jr, Nikola Jokic, Kentavious Caldwell-Pope, Aaron Gordon, Bruce Brown, Jeff Green, Christian Braun
  • NBA finalinde ikinci maç! Denver Nuggets Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MIAMI HEAT KADROSU

    Bam Adebayo, Jimmy Butler, Gabe Vincent, Caleb Martin, Max Strus, Kyle Lowry, Haywood Highsmith, Duncan Robinson, Cody Zeller, Ömer Yurtseven, Nikola Jovic

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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