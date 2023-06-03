NBA’de final heyecanı devam ediyor. Play-off’lara 7. Sıradan katılarak finale yükselerek herkeste büyük bir şaşkınlık yaratan Miami Heat serinin ikinci maçında galibeyeti arıyor. Diğer tarafta ise Batı Konferansı’nın lideri Denver Nuggets sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. İşte merakla beklenen Denver Nuggets Miami Heat maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadrolarına dair detaylar…