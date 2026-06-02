        NBA'in en fazla galibiyet alan başantrenörlerinden Rick Adelman hayatını kaybetti!

        NBA'in en fazla galibiyet alan başantrenörlerinden Rick Adelman hayatını kaybetti!

        NBA'de 1000'den fazla galibiyet elde eden ABD'li başantrenör Rick Adelman, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 12:11 Güncelleme:
        NBA efsanesi Adelman hayatını kaybetti!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 1000'den fazla galibiyet elde eden ABD'li başantrenör Rick Adelman, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

        NBA'in açıklamasında, 7 sezon süren basketbolculuk kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden başantrenörlerinden biri haline gelen Adelman'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

        Adelman, 1989-2014 yıllarında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlük yaptı.

        Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Adelman, kariyerinde çıktığı bin 791 karşılaşmada aldığı bin 42 galibiyetle NBA'de en fazla maç kazanan 10. başantrenör oldu.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Otomotiv pazarında sert fren
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Bitcoin'de sert düşüş
        Barınma cüzdanı zorluyor
