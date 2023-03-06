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Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

İtalya'da Roma, evinde Juventus'u 1-0 yenerken konuk ekipte 40 saniyede atılan Moise Kean gündem oldu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

    İtalya'da haftanın maçında Roma ile Juventus, Roma Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaştı. 
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

    İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, Gianluca Mancini'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 

     
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

     

    Kalan dakikalarda Juventus, bazı gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi ve Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

     
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

    Moise Kean tekme attı

    Bu arada, Juventus'ta 89. dakikada Juan Cuadrado'nun yerine giren Moise Kean, 90. dakikada rakibi Mancini'ye sert faulü sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı.
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

    Moise Kean, 40 saniye sahada kalabilirken sosyal medyada gündem oldu.

     
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

    Juventus 8. sırada

    Roma, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkarttı ve puan durumunda 65 puanlı lider Napoli'nin 18 puan gerisinde 4. basamakta yer aldı. 
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

    Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için ocak ayında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu haftayı puansız kapattı. 
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

    Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de sona eren siyah-beyazlı takım, 35 puanla 8. sırada yer aldı.

     
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0
  • Ne yaptın Moise Kean! 40 saniyede oyundan atıldı | Roma - Juventus: 1-0

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