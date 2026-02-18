Nebahat Çehre'den Beren Saat'e destek
Nebahat Çehre, eski rol arkadaşı Beren Saat'in ilk çıkardığı 'CapitaliZoo' adlı şarkısına övgü dolu sözler sarf etti
Nebahat Çehre, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki eski rol arkadaşı Beren Saat'in ilk şarkısı 'CapitaliZoo' hakkında konuştu.Nebahat Çehre
Şarkıya ilişkin çok erken yorumlar yapıldığını belirten Nebahat Çehre, bunu yanlış bulduğunu belirtti.Beren Saat
"ŞARKISI ÇOK SEVİLECEK"
Beren Saat'e destek veren Nebahat Çehre, "Şarkısı bence çok sevilecek. Biraz dinlemek lazım" ifadelerini kullandı.
