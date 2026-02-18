Canlı
        Nebahat Çehre'den Beren Saat'e destek

        Nebahat Çehre'den Beren Saat'e destek

        Nebahat Çehre, eski rol arkadaşı Beren Saat'in ilk çıkardığı 'CapitaliZoo' adlı şarkısına övgü dolu sözler sarf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 08:30
        "Bence sevilecek"
        Nebahat Çehre, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki eski rol arkadaşı Beren Saat'in ilk şarkısı 'CapitaliZoo' hakkında konuştu.

        Nebahat Çehre
        Nebahat Çehre

        Şarkıya ilişkin çok erken yorumlar yapıldığını belirten Nebahat Çehre, bunu yanlış bulduğunu belirtti.

        Beren Saat
        Beren Saat

        "ŞARKISI ÇOK SEVİLECEK"

        Beren Saat'e destek veren Nebahat Çehre, "Şarkısı bence çok sevilecek. Biraz dinlemek lazım" ifadelerini kullandı.

        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        HT 360 - 16 Şubat 2026 (İran Hürmüz'ü Nasıl Kapatabilir? )

        Müzakerelerin 2. turu Cenevre'de. Netayahu'dan ABD'ye İran çağrısı. ABD F-16'ları Şeyh İsa Hava Üssü'nde. İran Hürmüz'de tatbikata başladı. HT 360'da Dilek Gül sordu; İst. Aydin Üni. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cem Oğultürk ve Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

