Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Nebahat Çehre'nin ameliyat edildiği öğrenildi. Kalbine stent takılan oyuncunun menajeri açıklama yaptı
Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kalbine stent takılan oyuncunun bir gece hastanede kaldığı öğrenildi. Basına yansıyan haber sonrasında Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya; "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.