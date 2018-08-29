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Neffos'un yeni akıllı telefonları X9, C9 ve C9A, IFA'da tanıtılacak

Berlin’de yapılan IFA Fuarı’nda Neffos akıllı telefonların en yeni modelleri sergilenecek. Fuarda yer alan Neffos akıllı telefon modelleri arasında projektör olarak da kullanılabilen Neffos P1 modeli de bulunuyor

29.08.2018 - 10:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

TP-Link, bu yıl 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında Berlin’de yapılacak olan IFA Fuarı’na alt markası olan Neffos akıllı telefonlar ile katılıyor. En yeni Neffos modellerinin tanıtılacağı fuardaki Neffos standında 200 inç’lik görüntü verebilen bir projektör olarak da kullanılan P1 modeli de yer alıyor.

Neffos’un en yeni modelleri olan X9, C9 ve C9A, IFA’da tanıtılacak telefonlar arasında yer alıyor. Eylül ayında Avrupa pazarında satışa sunulacak olan C9A modelinin fiyatı da fuarda açıklanacak. Bu üç model, daha az bütçe ile yüksek kaliteli akıllı telefon deneyimi için tasarlanan ürünler arasında.

Neffos’un amiral gemisi olan X9 modeli, 5.99 inç genişliğinde, dar bir çerçeveye sahip geniş tam görünümlü dokunmatik ekran ile geliyor. Arkada biri 13, diğeri 5M piksellik çift kamerası olan X9, ön kamerası ile de kaliteli portreler çekme olanağı sunuyor. 8M piksellik ön kamerası, grup resimleri çekmek için geniş bir görüş alanına sahip. Neffos X9 model akıllı telefonda yüz tanıma özelliği de yer alıyor. Bu sayede cihaz, yüz taranarak açılabiliyor. Bu konuda yapay zeka şirketi SenseTime ile işbirliği yapan Neffos, yüz farklı yüz bilgisini tarayarak kilidi açabiliyor.

Neffos C9 ve C9A modelleri ise sırasıyla 5.99 ve 5.45 inç’lik ekranlara sahip. 18:9 HD+ özellikli bu ekranların yanı sıra her iki modelde gece, karanlıkta bile güzel fotoğraf çekebilmek için Softlight kamera yer alıyor. C9 ve C9A’da parmak izi sensörlerinin yanı sıra X9’a benzer şekilde yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Selfie kamerası kullanılarak hızlı ve kolay kilit açma özelliği her iki modelde mevcut.

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